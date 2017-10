MJ warnt: "28 Teams werden Müll sein"

NBA Celtics @ Cavaliers NBA Rockets @ Warriors NBA Timberwolves @ Spurs NBA Knicks @ Thunder NBA Cavaliers @ Bucks NBA Warriors @ Grizzlies NBA Hawks @ Nets NBA Warriors @ Mavericks NBA Knicks @ Celtics NBA Pacers @ Thunder NBA Celtics @ Bucks

NBA-Legende Michael Jordan sieht die Liga auf einem falschen Weg. Den 54-Jährigen stört die Tendenz, dass sich die Superstars nur auf ganz wenige Teams verteilen.



"Man wird ein oder zwei großartige Mannschaften haben und 28 werden Müll sein", sagte der Besitzer der Charlotte Hornets dem Magazin Cigar Aficionado und prophezeite Langeweile.

Im vergangenen Jahr hatten sich die ohnehin glänzend aufgestellten Golden State Warriors mit Kevin Durant verstärkt. Die Cleveland Cavaliers holten zuletzt Dwyane Wade hinzu, auch bei den Oklahoma City Thunder und den Houston Rockets versammeln sich inzwischen reihenweise All-Stars.

Die Häufung von Ausnahmespielern bei einzelnen Klubs werde "dem Wettbewerb in der Liga schaden", sagte Jordan. Er selbst hatte die NBA allerdings in den 90er Jahren mit den Chicago Bulls dominiert und sechs Titel in acht Jahren geholt.

Jordan gefällt auch nicht, dass große Spieler verschiedener Epochen miteinander verglichen werden: "Ich habe nie gegen Wilt Chamberlain gespielt. Ich habe nie gegen Jerry West gespielt. Es ist schon etwas unfair, jetzt zu sagen, dass einer besser war als der andere."