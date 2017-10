LeBron zu Irving-Rückkehr: "Alles gut"

NBA Celtics @ Cavaliers NBA Rockets @ Warriors NBA Timberwolves @ Spurs NBA Knicks @ Thunder NBA Cavaliers @ Bucks NBA Warriors @ Grizzlies NBA Hawks @ Nets NBA Warriors @ Mavericks NBA Knicks @ Celtics NBA Pacers @ Thunder NBA Celtics @ Bucks NBA Thunder @ Timberwolves NBA Cavaliers @ Pelicans NBA Spurs @ Pacers NBA Spurs @ Celtics

LeBron James erwartet zum Season Opener (Mittwoch, 2 Uhr live auf DAZN) direkt die Boston Celtics um Kyrie Irving. Die Atmosphäre in der Halle dürfte entsprechend aufgeheizt sein - doch LeBron entschärfte die Situation und betonte erneut, dass er gern weiterhin mit Irving zusammengespielt hätte.

"Es ist alles gut", sagte LeBron zur Irving-Rückehr in einer TV-Show bei ESPN. Parallelen zu seiner eigenen Situation, als er 2010 erstmals im Trikot der Heat in die Quicken Loans Arena zurückgekehrt war, wolle er nicht ziehen. "Egal, ob Durant letztes Jahr in Oklahoma, George bald in Indiana oder Irving zurück in Cleveland - all das ist nicht [mit meiner Rückkehr] zu vergleichen."

LeBrons Rückkehr hatte sich am 2. Dezember 2010 zugetragen - ein Datum, das er "niemals" vergessen werde. Damals mussten zahlreiche zusätzliche Polizisten, uniformiert und undercover, eingesetzt werden, um einen friedlichen Spielablauf zu gewährleisten. Das Maskottchen der Cavs hatte eine kugelsichere Weste über seinem Kostüm an.

"Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so etwas gesehen", sagte auch Dwyane Wade, der damals ebenfalls bei den Heat gespielt hatte, in derselben TV-Show. Laut LeBron wird es solche Szenen bei Irving nicht geben: "Die Leute werden cool sein."

Auch die Entscheidung Irvings, die Cavs zu verlassen, wurde noch einmal thematisiert. "Der Junge hat getan, was er wollte", sagte LeBron. "Das war seine Bestimmung. Wie ich es schon oft betont habe: Wir hatten drei großartige Jahre miteinander. Ich wünschte, wir hätten das fortsetzen können, aber es sollte nicht sein. Deshalb liegt mein Fokus nun auf den Spielern, die jetzt mit mir in 'The Land' sind."