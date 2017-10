LeBron fraglich für Season Opener

MLB Cubs @ Nationals (Spiel 5) NFL Eagles @ Panthers NFL RedZone -

Week 6 NFL Giants @ Broncos NFL Colts @ Titans NBA Celtics @ Cavaliers NBA Rockets @ Warriors NBA Timberwolves @ Spurs NHL Lightning @ Blue Jackets NBA Knicks @ Thunder NFL Chiefs @ Raiders NBA Cavaliers @ Bucks NBA Warriors @ Grizzlies NFL RedZone -

Week 7 NBA Hawks @ Nets NHL Canucks @ Red Wings NFL Falcons @ Patriots NBA Warriors @ Mavericks NFL Redskins @ Eagles NHL Oilers @ Penguins NBA Knicks @ Celtics NBA Pacers @ Thunder

Am Dienstag hatte LeBron James gerade erst sein Preseason-Debüt gegen die Chicago Bulls gegeben, am Mittwoch gaben die Cavaliers dann bekannt, dass er schon wieder aussetzen muss.

Am Mittwochstraining konnte James nicht teilnehmen und auch für das Spiel am Freitag gegen Orlando fällt der Superstar definitiv aus, wie Coach Tyronn Lue erklärte. James hat Probleme mit dem linken Knöchel. Lue ist außerdem "nicht sicher", ob James für das erste Saisonspiel am kommenden Dienstag gegen die Celtics fit sein wird.

"Er wurde heute den ganzen Tag über behandelt, deswegen wissen wir nicht so recht, ob wir uns Sorgen machen müssen", sagte Lue. "Aber heute war der Knöchel ziemlich wund, deswegen müssen wir erstmal abwarten."

James hat in 14 NBA-Jahren noch nie ein Eröffnungsspiel verpasst. In der Preseason allerdings zog er sich früh eine Verstauchung des Knöchels zu und verpasste damit bereits fast zwei Wochen. Der neuerliche Rückschlag kam nun nicht besonders gut an: "Er ist ziemlich sauer, ziemlich angepisst", sagte Lue. "Aber wir können es nicht ändern."

Die Cavaliers absolvieren in der Nacht auf Mittwoch das erste Spiel der neuen Regular Season, es gastieren die Celtics und damit der erst in diesem Sommer getradetete Ex-Cavalier Kyrie Irving (live auf DAZN). Lue kündigte an, dass in der Zwischenzeit J.R. Smith statt James starten wird.