Leonard verpasst die Preseason

Kawhi Leonard von den San Antonio Spurs wird aller Voraussicht nach die komplette Preseason ausfallen. Der All Star laboriert weiter an einer Verletzung am Quadriceps.

Das gaben die Spurs in einer Pressemitteilung bekannt. Leonard hat mit seinem rechten Quadriceps weiter Schwierigkeiten und soll stattdessen weiter ein Reha-Programm abspulen.

Laut Coach Gregg Popovich ist es ein Problem, welches Leonard schon in der vergangenen Saison mit sich herum schleppte. Gleichzeitig wurde verneint, dass Leonard weiter Probleme mit seinem Knöchel hat. Der Star der Spurs knickte in Spiel eins der Conference Finals gegen die Golden State Warriors um und musste somit seine Saison vorzeitig beenden.