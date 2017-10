Towns: "Kann leicht der beste Spieler sein"

MLB Twins @ Yankees (AL Wild Card) NHL Blues @ Penguins MLB Rockies @ Diamondbacks (NL Wild Card) NBA Timberwolves -

Karl-Anthony Towns von den Minnesota Timberwolves könnte in naher Zukunft zu den besten Spielern in der Liga gehören. Der Big Man hat sich dies schon lange als Ziel gesetzt und glaubt daran, es zu erreichen.

"Mein Selbstvertrauen war schon immer groß", erläuterte Towns im Gespräch mit Marc Spears von The Undefeated. "Ich hatte das Gefühl, dass ich mit Leichtigkeit der beste Spieler sein kann als ich in die Liga kam. Ich wusste immer, dass es nur eine Frage der Zeit ist."

Towns steigerte sich nach einer starken Rookie-Saison noch einmal und legte 25,1 Punkte und 12,3 Rebounds im Schnitt auf. "Bevor ich überhaupt gedraftet wurde, hatte ich das Gefühl, dass ich ausreichend Glaube, Selbstvertrauen in mich sowie die Fähigkeiten dazu habe. Völlig egal bei welchem Team."

Allerdings hob er auch noch einmal die gute Organisation in Minnesota hervor. "Ich bin sehr glücklich mit den Timberwolves, weil sie mir geholfen haben, dass alles schneller ging." Nun will der Big Man zur absoluten Elite aufschließen. "Das ist auf jeden Fall etwas, was ich auf dem Schirm habe. Ich werde jedes Jahr besser, schlauer, schneller. Ich glaube also, ich kann das leicht erreichen. Es ist nur eine Frage der Zeit."