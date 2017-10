Lue: Rose und Wade werden starten

MLB Nationals @ Cubs (Spiel 4) NHL Penguins @ Capitals MLB Yankees @ Indians (Spiel 5) NFL Eagles @ Panthers NFL RedZone -

Die Frage nach dem fünften Starter bei den Cleveland Cavaliers ist geklärt. Dwyane Wade wird den Platz als Shooting Guard einnehmen und damit J.R. Smith auf die Bank drängen. Das bestätigte nun Head Coach Ty Lue.

Gegenüber cleveland.com erklärte Lue, dass zunächst Wade in der Starting Five stehen und J.R. Smith zunächst auf der Bank Platz nehmen muss. "Ich wollte das einfach so machen", erklärte Lue kurz gegenüber ESPN. Auch Derrick Rose wird wegen der Verletzung von Isaiah Thomas beginnen.

"Er wird als Point Guard starten, aber früh rausgehen und dann die Second Unit anführen", enthüllte Lue, der den ehemaligen MVP noch einmal ausdrücklich lobte. "Er war bislang richtig gut. Wir werden für ihn Platz auf dem Feld schaffen, damit er seine Mitspieler finden und noch immer mit viel Geschwindigkeit spielen kann."

Einer der Leidtragenden der Neuen ist Smith. Lue zeigte sich aber wenig besorgt um den früheren Starter. "Es geht ihm gut. Es ist hart nach drei Finals-Teilnahmen nur auf der Bank zu sitzen, aber man muss etwas opfern, wenn man gewinnen will."

In der Preseason machte Wade bislang den deutlich besseren Eindruck. Der Veteran legte 13,45 Punkte sowie eine Wurfquote von 61,9 Prozent aus dem Feld auf, während Smith nur 5 Punkte im Schnitt verbuchte und 30,8 Prozent aus dem Feld warf.