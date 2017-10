Medien: 84 Mio.! Denver hält Harris

NBA Warriors -

Die Denver Nuggets haben sich offenbar auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung mit Shooting Guard Gary Harris geeinigt. Laut ESPN wurde am Samstag Einigung mit dem Spieler erzielt.

Harris kann mit dem Deal über vier Jahre 84 Millionen Dollar verdienen, garantiert sind davon allerdings nur 74 Millionen, die restlichen 10 sind an individuelle und Team-Leistungen gekoppelt. Harris, der 2014 gedraftet wurde, hat bis zum 16. Oktober Zeit, um den Vertrag zu unterschreiben.

Harris hat noch ein Jahr in seinem Rookie-Vertrag, die Extension beginnt also mit der 2018/19er Saison. Der Guard hatte in der vergangenen Saison 14,9 Punkte (50 Prozent FG, 42 Prozent 3FG) aufgelegt.

Der 23-Jährige gilt gemeinsam mit Center Nikola Jokic als Eckpfeiler der Franchise. Jokic, der 2015 in der zweiten Runde gedraftet wurde, könnte frühestens im Sommer 2018 einen neuen Vertrag unterschreiben.