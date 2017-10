Medien: Jamison wird Lakers-Scout

NHL Blues @ Penguins MLB Rockies @ Diamondbacks (NL Wild Card) NBA Timberwolves -

Die Los Angeles Lakers setzen weiter auf ehemalige Spieler. Nachdem Vereins-Ikone Magic Johnson neuer President of Basketball ist, soll Antawn Jamison in die Scoutingabteilung geholt werden.

Das berichtet Shams Charania von The Vertical. Demnach wird der inzwischen 41-Jährige unter Magic und General Manager Rob Pelinka ins Scouting integiert werden. Wie groß seine Rolle sein wird, ist aber noch nicht bekannt.

Jamison wurde 1998 an Nummer vier gepickt und spielte insgesamt 16 Saisons in der NBA, in denen er 18,5 Punkte, 7,5 Rebounds und 1,6 Assists im Schnitt auflegte. 2004 wurde er zum Sixth Man of the Year ernannt, dazu war er in den Jahren 2005 und 2008 All Star.