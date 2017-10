Hawks unterliegen mit Schröder

NFL Redskins @ Chiefs NHL Blues @ Penguins NBA Timberwolves -

Warriors NFL Patriots @ Buccaneers NHL Golden Knights @ Stars NBA Warriors -

Timberwolves NFL RedZone -

Week 5 NFL Chiefs @ Texans NFL Vikings @ Bears NHL Capitals -

Penguins NFL Eagles @ Panthers

Mit Dennis Schröder haben die Atlanta Hawks ihr erstes Spiel in der Preseason verloren. Die Miami Heat präsentieren sich zu stark. Auch die Toronto Raptors sind erfolgreich gestartet. Die Kanadier bezwangen die Los Angeles Clippers.

Miami Heat (1-0) - Atlanta Hawks (0-1) 96:90 (BOXSCORE)

Erstes Spiel für Dennis Schröder und seine neuen Hawks und es gibt noch einiges zu tun. Der Braunschweiger war zwar zusammen mit dem neuen Center Dewayne Dedmon (je 12 Punkte) Topscorer, traf aber nur sechs seiner 17 Würfe und wurde zudem gleich viermal abgeräumt. Dennoch war positiv, dass der Deutsche Wege in die Zone fand und in knapp 22 Minuten auch 5 Assists spielte.

Vor allem das Zusammenspiel mit Dedmon funktionierte schon recht gut. Der Ex-Spur rollte mehrfach stark zum Korb und vollendete. Auch in der Defense speilte er aufmerksam. Allein im ersten Durchgang erzwangen die Hawks 15 Turnover von Miami. Rookie-Forward John Collins glänzte mit 15 Rebounds, Marco Belinelli erzielte acht seiner zehn Punkte an der Freiwurflinie.

Für den Sieg reichte dies aber nicht. Für Miami verbuchte Tyler Johnson 14 Zähler (6/8 FG), dazu machte auch Shooting Guard Josh Richardson ein starkes Spiel (12 Zähler, 4 Blocks). Rookie Bam Adebayo wurde lediglich in den letzten 5 Minuten eingesetzt und offenbarte in dieser Zeit eklatante Schwächen von der Freiwurflinie (1/8 FT).

Allgemein setzte Coach Eric Spoelstra vermehrt auf ein Lineup mit fünf Schützen. Kelly Olynyk (9 Punkte, 8 Rebounds, 5 Assists) spielte viel auf der Fünf, Comebacker Justise Winslow (6 Zähler, 8 Rebounds, 3 Blocks) bekleidete die PF-Position, als James Johnson und der gute Hassan Whiteside (8 Punkte, 11 Rebounds) auf der Bank Platz nahmen.

Die besten Bilder vom Auftakt der Preseason © getty 1/16 Es geht wieder los! Mit dem Tipoff zwischen Zaza Pachulia und Paul Millsap begann die Preseason. Wir haben die besten Bilder zusammengefasst © getty 2/16 Bei den Warriors wollte nicht viel zusammenlaufen. Nur vier der 33 Dreier fanden ihr Ziel. Hier wirft Draymond Green einen Backstein © getty 3/16 Und es gab auch neue Gesichter zu sehen. Swaggy P in Warriors-Montur - daran müssen wir uns erst einmal gewöhnen. Und hat Young an Masse zugelegt? © getty 4/16 Und Nick Young machte, was Nick Young am Besten kann: Ohne Gewissen auf den Korb ballern © getty 5/16 Auch die Nuggets hatten neue Spieler im Gepäck. Paul Millsap fügte sich hervorragend ein und legte 22 Punkte auf © getty 6/16 Am Ende entführte Denver den Sieg aus der Oracle Arena. Oft wird Golden State in heimischer Arena wohl nicht mehr verlieren © getty 7/16 Fix die Westküste nach Süden. Da stand in Anaheim das Spiel des Abends an. Die Lakers hielten sich an die Hymnen-Regelung, verschränkten als Zeichen aber ihre Arme © getty 8/16 Auch die Laker Girls waren natürlich da. Vom Staples Center ist es schließlich nicht weit nach Anaheim. Außerdem wollten sicherlich auch sie einen Blick auf einen gewissen Rookie erhaschen © getty 9/16 Genau, Lonzo Ball ist gemeint. Der legte 8 Assists auf, aber seine Wurfquote war noch ausbaufähig (2/9 FG) © getty 10/16 Und welche Schuhe trug er? Hier der Beweis, es ist die Familenfirma (BBB). Da wird Daddy LaVar sicher sehr stolz sein © getty 11/16 Auch beim Gegner Minnesota wurde ein Spieler sehnsüchtig erwartet. Jimmy Butler ließ es mit nur 12 Minuten Spielzeit aber ruhig angehen © getty 12/16 Und noch ein Neuer. Jamal Crawford wirkt ein wenig älter. Wir würden auf 27 Jahre schätzen © getty 13/16 Spektakuläres gab es auch zu sehen. Hier fliegt Rookie Kyle Kuzma durchs Honda Center © getty 14/16 Und es gab auch die erste Panne. Die neuen Trikots müssen wohl noch einmal ein wenig überarbeitet werden © getty 15/16 Zurück zum sportlichen Geschehen: Da drehte Shabazz Muhammad mit 22 Punkten auf und sicherte den Timberwolves den souveränen Sieg © getty 16/16 Das meiste Interesse zog dennoch wieder Lonzo. Geduldig beantwortete er die Fragen der Reporter. Daran wird er sich gewöhnen müssen

Toronto Raptors (1-0) - Los Angeles Clippers (0-1) 121:113 (BOXSCORE)

Bekanntes Bild der Raptors auch in der Preseason. Kyle Lowry präsentierte sich bereits in guter Frühform und schenkte den Clippers in nur 16 Minuten 17 Punkte (3/5 FG, 8/8 FT) ein. Auch Backcourt-Kollege DeMar DeRozan (11) machte ordentlich Betrieb. Die Starting Five der Kanadier erspielte einen zweistelligen Vorsprung. Lediglich Serge Ibaka fiel ein wenig ab. Air Congo kam zwar auch auf 12 Zähler, hatte aber wenige Fortune von Downtown (1/9 Dreier).

Jakob Pöltl bekam gegen Ende der Partie ein wenig Spielzeit und nutzte diese für 7 Punkte (3/3 FG) und 3 Rebounds. Von der Bank überzeugten zudem Norman Powell (16) und Delon Wright (11) in seiner neuen Rolle als Backup-Rolle für Lowry.

Bei den Clippers feierte Milos Teodosic sein NBA-Debüt. Zwar machte der Serbe nur einen einzigen Zähler in 20 Minuten (0/5 FG), dafür deutete er aber seine großartige Übersicht mehr als einmal an und verbuchte 8 Assists. Auf den Guard-Positionen bekamen zunächst Patrick Beverley (14) und Austin Rivers (8) den Vorzug.

In guter Frühform präsentierte sich auch Blake Griffin mit 18 Zählern (6/10 FG) in 20 Minuten. Neuzugang Danilo Gallinari campierte die meiste Zeit an der Freiwurflinie (10/12 FT) für insgesamt 17 Punkte. Sixth Man Lou Williams kam ebenfalls auf 17 Punkte und verteilte obendrein noch 6 Assists.