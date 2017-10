Starker Millsap bringt erste Dubs-Pleite

NFL Saints -

Am ersten Tag der Preseason hat sich der Champion die erste Niederlage eingehandelt. In der heimischen Arena setzte es eine Pleite gegen die Denver Nuggets um einen starken Paul Millsap. Auch Lonzo Ball verlor mit den Lakers bei seinem Debüt. In Anaheim waren die Minnesota Timberwolves zu stark.

Golden State Warriors (0-1) - Denver Nuggets (1-0) 102:108 (BOXSCORE)

Da war noch ordentlich Rost zu sehen bei den Spielern der Warriors. Nur vier der 33 Würfe von Downtown fanden ihr Ziel. Das macht gerade einmal schlappe 12,1 Prozent. Dies lag aber nicht nur an den insgesamt 18 eingesetzten Spielern. Draymond Green (0/5 Dreier), Kevin Durant (0/5) und Stephen Curry (1/7) hatte alle noch keinen Rhythmus.

Curry war in einem meist engen Spiel mit 11 Zählern der Topscorer der Dubs und spielte zusammen mit KD (10) die meisten Minuten. Rookie Jordan Bell bekam 10 Minuten Einsatzzeit und nutzte diese für 4 Zähler. Auch Nick Young feierte sein Debüt, traf aber ähnlich wie das komplette Team wenig (2/7 FG). Sein erster Korb für den Champion war aber bezeichnend - ein stark verteidigter Dreier. An Selbstvertrauen mangelt es Swaggy P bekanntlich nicht.

Bei den Nuggets war es Paul Millsap, der sich prima einbrachte und mit 22 Punkten (7/11 FG) und 11 Rebounds seine Farben zum ersten Sieg führte. Allein im dritten Viertel, als Denver sich erstmals absetzen konnte, verbuchte der ehemalige Mitspieler von Dennis Schröder 16 Zähler. Neben Millsap überzeugte Emmanuel Mudiay als Sixth Man mit 19 Punkten (6/10 FG) und 6 Assists.

In der Starting Five stand dagegen Sophomore Jamal Murray, der alle seine drei Dreier versenken konnte. Nikola Jokic ließ es in 21 Minuten ruhig angehen (12 Zähler, 6 Rebounds), sein Backup Mason Plumlee erzielte mit 12 Punkten und 10 Rebounds ein Double-Double. Nicht eingesetzt wurde unter anderem Kenneth Faried, der noch unter der Woche äußerte, dass er kein Spieler für die Bank sei.

Kevin Durant - seine Karriere in Bildern © getty 1/28 Kevin Durant wird heute 29 Jahre alt. Aus diesem Grund blicken wir zurück auf die Karriere des amtierenden Finals-MVP © getty 2/28 The Beginning - Für die University of Texas erzielte der 18-jährige College Player of the Year im Schnitt 25,8 Punkte und 11,1 Rebounds © getty 3/28 2007 wurde Kevin Durant als zweiter Pick von den Seattle SuperSonics gedraftet. Netter Anzug, Kevin © getty 4/28 Bei seinem NBA-Debüt legte KD gleich mal 18 Punkte auf - da gratuliert auch Nuggets-Maskottchen Rocky © getty 5/28 Die Übersiedlung der Franchise von Seattle nach Oklahoma im Jahr 2008 machte dem Top-Scorer offenbar nichts aus © getty 6/28 Die armen Nuggets... sein Career High mit 51 Punkten erzielte der Weltstar gegen Denver © getty 7/28 Diese Schuhe lehrten bereits so manchem NBA-Verteidiger das Fürchten © getty 8/28 In den Conference Finals 2011 musste sich der Superstar Dirkules beugen. Dallas gewann 4-1 und wurde später Meister © getty 9/28 Von 2010 bis 2014 wurde Durant insgesamt vier Mal Scoring Champion der NBA © getty 10/28 Gegen die Spurs holten KD und Co. in den Conference Finals 2012 einen 0:2 Rückstand auf und zogen in die Finals ein © getty 11/28 LeBron James war dann aber eine Nummer zu groß. Die Miami Heat gewannen die Finals mit 4:1 - schöne Geste vom King © getty 12/28 Kleiner Trost: Durant wurde 2012 als MVP des All-Star Game geehrt © getty 13/28 In London holte sich KD im selben Jahr die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen. Guten Appetit... © getty 14/28 Schwerstarbeit: 2014 wurde der Superstar mit 32 Punkten pro Spiel zum MVP der Regular Season gewählt © getty 15/28 Doch wieder scheitert OKC am späteren Meister. In den Conference Finals waren Tim Duncan und Co. stärker als die Thunder © getty 16/28 41 Spiele in Folge mit mehr als 25 Punkten - 2014 knackt KD sogar den Rekord von Michael Jordan (40) © getty 17/28 Wenn schon verletzt, dann wenigstes gut aussehen. Der Forward fehlte OKC in der letzten Saison schmerzlich. Die Playoffs wurden nicht erreicht © getty 18/28 Das Trio um Serge Ibaka, Russell Westbrook und dem Maestro himself unterlag in den Conference Finals 2016 den Warriors nach 3-1 Führung © getty 19/28 In der Offseason folgte dann der große Hammer: Durant wechselt zu den Warriors und bildet mit Steph Curry und Co. das neue Superteam © getty 20/28 In der Offseason war KD wieder für die USA unterwegs und gewann mit dem Nationalteam in Rio seine zweite Goldmedaille bei Olympia © getty 21/28 Das Fotoshooting mit Steph Curry vor der ersten Saison bei den Warriors schien Durant auf jeden Fall schon einmal Spaß zu machen. Ob er da schon wusste, was für eine Saison folgen würde? © getty 22/28 Beinahe im Schongang pflückten die Dubs durch die Liga. 67 Siege standen am Ende der regulären Saison © getty 23/28 Dabei fehlte KD einige Wochen, nachdem er im Spiel bei den Wizards böse umgeknickt war © getty 24/28 In den Playoffs war Durant aber wieder zur Stelle und hatte großen Anteil, dass die Warriors ungeschlagen in die Finals marschierten © getty 25/28 Dort warteten die Cleveland Cavaliers und LeBron James, der amtierende Champion © getty 26/28 Durant drehte auf. Sein Gamewinner in Spiel drei über LeBron war so etwas wie die Vorentscheidung der Serie © getty 27/28 Am Ende stand der souveräne Meistertitel und der erste Ring für Kevin Durant. Das wurde gebührend mit Skimasken gefeiert © getty 28/28 Für Durant gab es gleich noch einen Grund zum Feiern. Er wurde zum Finals-MVP gekürt. Die Krönung seiner tollen Karriere. Happy Birthday, KD!

Los Angeles Lakers (0-1) - Minnesota Timberwolves (1-0) 99:108 (BOXSCORE)

"Das ist, wovon du als Kind träumst. Endlich ist es wahr geworden." Die Worte stammen von Lonzo Ball, der sein Debüt im Lakers-Jersey (und BBB-Schuhen) feierte. Coach Luke Walton ließ den Spielmacher gleich 36 Minuten von der Leine, auch wenn speziell der Wurf noch nicht fallen wollte (2/9 FG). Am Ende standen 5 Punkte, 7 Rebounds und 8 Assists.

Ein anderer Rookie stahl dem Kollegen dafür die Show. Kyle Kuzma (#27), der schon in der Summer League für Aufsehen sorgte, sammelte insgesamt 19 Punkte ein (9/12 FG). Brandon Ingram kam auch auf 10 Punkte, brauchte dafür aber gleich 15 Würfe. Julius Randle steuerte 15 Zähler bei.

Dies reichte aber nicht gegen das stark verbesserte Wolves-Team. Jimmy Butler spielte nur 12 Minuten und kam auf 10 Zähler, Jeff Teague kratzte an einem Double-Double (11 Punkte, 9 Rebounds) und war einer der Gründe, dass sich die Timberwolves im dritten Viertel eine 20-Punkte-Führung erspielten.

Als die Lakers ein wenig herankamen, schlug die Stunde von Shabazz Muhammad, der erst vor wenigen Wochen zum Minimum in Minnesota blieb und im Sommer mehrere Kilo abgenommen hat. 10 seiner 22 Punkte (7/12 FG) machte der Forward im Schlussabschnitt und sicherte so den Sieg der Wolves. "Im Training spielt er immer so. Es ist schön, dass er es nun auch im Spiel umsetzen konnte", zeigte sich Coach Tom Thibodeau zufrieden.