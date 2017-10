Wo kann ich Nets - Hawks live sehen?

NBA Hawks @ Nets NBA Warriors @ Mavericks NBA Knicks @ Celtics NBA Pacers @ Thunder NBA Celtics @ Bucks NBA Thunder @ Timberwolves NBA Cavaliers @ Pelicans NBA Spurs @ Pacers NBA Spurs @ Celtics NBA Thunder @ Bucks NBA Bulls @ Heat NBA Warriors @ Spurs NBA Cavaliers @ Wizards

In der NBA treten am Sonntagabend die Atlanta Hawks um Dennis Schröder bei den Brooklyn Nets auf. Nachdem Schröder das Duell gegen Dirk Nowitzki für sich entscheiden konnte, wollen die Hawks nach der Pleite in Charlotte wieder in die Erfolgsspur finden. SPOX liefert euch alle Infos zum Livestream for FREE und den Kadern beider Teams.

Die Brooklyn Nets konnten in den ersten beiden Spielen der Saison bereits einen Sieg einfahren. Allerdings musste die Truppe aus Brooklyn ebenfalls schon eine schwere Verletzung verkraften. Point Guard Jeremy Lin Riss sich beim Saisonauftakt gegen Indiana die Patellasehne und fällt für den Rest der Saison aus.

Atlanta begann die neue Saison mit einem Sieg gegen die Mavericks. Dennis Schröder war der Mann des Spiels mit 28 Zählern. Bei den Charlotte Hornets setzte es jedoch eine Pleite nach einer katastrophalen zweiten Halbzeit. Gegen Brooklyn müssen die Hawks wieder an diese Leistungen anknüpfen. Besonders interessant wird das Duell der beiden Aufbauspieler Russell und Schröder.

Wann findet Nets - Hawks statt?

Datum und Uhrzeit Matchup 22. Oktober, 21.30 Uhr Brooklyn Nets - Atlanta Hawks

Livestream: Nets - Hawks

SPOX überträgt wie jeden Sonntag ein Spiel der NBA im Livestream for FREE. Außerdem könnt ihr die Partie im Livestream auf DAZN sehen.

Während der gesamten Regular Season zeigt SPOX jeden Sonntag, sowie DAZN täglich mindestens ein NBA-Spiel. Insgesamt werden bis Saisonende 176 Spiele live bei DAZN übertragen. Hier findet ihr das komplette NBA-Programm!

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Multisport-Streaming-Portal. Neben den großen US-Ligen NBA, NFL, MLB und NHL sind auf DAZN auch zahlreiche internationale Fußballspiele, unter anderem aus der Premier League, der Primera Division und der Serie A zu sehen.

Auch die Highlights aller Spiele der Fußball-Bundesliga sind nur wenige Minuten nach dem Abpfiff abrufbar. Nach einem kostenlosen Probemonat kostet der Dienst monatlich 9,99 Euro.

Das Roster der Brooklyn Nets

PG SG SF PF C DAngelo Russell Allen Crabbe DeMarre Carroll Trevor Booker Tyler Zeller Jeremy Lin Joe Harris Jacob Willey Rondae Hollis-Jefferson Timofey Mozgov Spencer Dinwiddie Sean Kilpatrick Quincy Acy Jarrett Allen Yakuba Ouattara Caris LeVert

Die voraussichtliche Starting Five der Nets

DAngelo Russell (PG)

Allen Crabbe (SG)

DeMarre Carroll (SF)

Rondae Hollis-Jefferson (PF)

Timofey Mozgov (C)

Das Roster der Atlanta Hawks

PG SG SF PF C Dennis Schröder Kent Bazemore Taurean Prince Ersan Ilyasova Dewayne Dedmon Malcolm Delaney Marco Bellinelli DeAndre Bembry John Collins Miles Plumlee Josh Magette Tyler Dorsey Nicolas Brussimo Luke Babbitt Mike Muscala

Die voraussichtliche Starting 5 der Hawks