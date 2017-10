Celtics stoppen Giannis - Theis darf starten

NBA Thunder @ Timberwolves NBA Cavaliers @ Pelicans NBA Spurs @ Pacers NBA Spurs @ Celtics NBA Thunder @ Bucks NBA Bulls @ Heat NBA Warriors @ Spurs NBA Cavaliers @ Wizards NBA Grizzlies @ Clippers NBA Heat @ Clippers NBA Heat @ Warriors NBA Bucks @ Cavaliers NBA Timberwolves @ Warriors

Die Boston Celtics (3-2) haben ihr drittes Spiel in Folge gewonnen. Beim 96:89-Auswärtssieg gegen die Milwaukee Bucks (3-2) feierte Daniel Theis sein Debüt in der Starting Five. Für den Sieg sorgte aber das Star-Duo der Celtics.

Celtics-Coach Brad Stevens veränderte seine Starting Five zum vierten Mal im fünften Spiel. Davon profitierte diesmal der Deutsche Daniel Theis, der erstmals von Beginn an ran durfte, Aron Baynes kam dafür von der Bank.

Nach einem punktreichen ersten Viertel (23:28) rückte die Defense mehr und mehr in den Fokus, das Tempo wurde gedrosselt. Dies stand den Bucks zunächst besser zu Gesicht, sodass es mit einer knappen Milwaukee-Führung in die Kabine ging. Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich zwischenzeitlich ein Privat-Duell zwischen Al Horford und Giannis Antetokounmpo, die jeweils Verantwortung in ihrem Team übernahmen und die Offenses anführten.

Im vierten Viertel setzten sich die Celtics dann zunächst auf 11 Punkte ab, doch schnelle Dreier der Hausherren sorgten dafür, dass es in der Crunchtime spannend zuging. In dieser erlaubten sich die Bucks zu viele einfache Fehler, während Kyrie Irving seine Fähigkeiten im Eins-gegen-Eins demonstrierte und die entscheidenden Punkte besorgte.

Theis blieb ohne Punkt, nahm aber auch nur einen Wurf in 19 Minuten. Dazu holte er 5 Rebounds und blockte einen Wurf. Einen Großteil der Punkte besorgte das Duo Horford/Irving: Der Center profitierte mehrfach von starken Anspielen des Point Guards und kam so auf 27 Punkte (4/5 3FG) und 9 Rebounds. Uncle Drew selbst legte 24 Zähler und 7 Assists auf.

Bei den Bucks war wie gewohnt Antetokounmpo der Topscorer mit 28 Punkten, doch gerade im letzten Viertel hatten ihn die Celtics gut im Griff. Khris Middleton und Malcolm Brogdon steuerten jeweils 15 Punkte bei.

NBA-Spieler, die einst die Bundesliga rockten © getty 1/19 Daniel Theis, einst für Braunschweig, Ulm und Bamberg in der BBL aktiv, ist der jüngste Deutsche "Export" in die NBA. Er ist wahrlich nicht der erste Spieler, der den Sprung von der BBL in die NBA geschafft hat - SPOX zeigt eine Auswahl © getty 2/19 Aron Baynes spielte einst (2010/11) für Oldenburg. Doch nach Zwischenstationen in Griechenland und China... © getty 3/19 ...schaffte er es in die NBA (Spurs, Pistons) und ließ sich einen Bart wachsen © getty 4/19 Malcolm Delaney wurde 2014 mit Bayern Meister, MVP und Finals MVP © getty 5/19 Anschließend wechselte er noch nach Russland, ehe ihm 2016 die Hawks einen Vertrag gaben © getty 6/19 Der Herr, der dort am Ring baumelt, heißt Marcin Gortat. Er spielte von 2003 bis 2007 in Köln, 2006 wurde er sogar Deutscher Meister © getty 7/19 Doch nachdem der Pole bereits 2005 gedraftet wurde, wechselte er zwei Jahre später tatsächlich in die Association, wo er seit 2007 aktiv ist (Magic, Suns, Wizards) © getty 8/19 Na, wer hätte ihn erkannt? Für Frankfurt am Ball ist Jon Leuer, der während des Lockouts 2011 für Frankfurt spielte © getty 9/19 Als in der NBA wieder gespielt werden durfte, war er am Start. Mittlerweile hat er Spiele für die Bucks, Cavaliers, Grizzlies, Suns und Pistons auf dem Konto © getty 10/19 Nach Theis der nächste Bamberger: Brian Roberts war von 2009 bis 2012 Leistungsträger bei Brose und holte dreimal das Double © getty 11/19 Damit empfahl er sich für die NBA, in der er in fünf Jahren (Hornets/Pelicans, Trail Blazers) 314 Spiele machte © getty 12/19 Er darf natürlich nicht fehlen: Dennis Schröder begann seine Senkrechtstarter-Karriere in Braunschweig, wo er von 2010 bis 2013 in der BBL das Zepter schwang © getty 13/19 Der Rest ist bekannt: 2013 wurde er an 17. Stelle von den Hawks gedraftet und entwickelte sich dort zum Starter © getty 14/19 Anthony Tolliver ging 2008 für die Eisbären Bremerhaven auf Korbjagd © getty 15/19 Anschließend war er für neun weitere Teams aktiv - unter anderem in der NBA für die Spurs, Kings und Timberwolves © getty 16/19 Schon wieder ein Bamberger: P.J. Tucker spielte eine Saison (2011/12) für Brose © getty 17/19 Anschließend schaffte er es in die NBA, wo er durchaus produktive Jahre für die Suns und Raptors hatte. Ab der kommenden Saison spielt er für die Rockets © getty 18/19 Das nächste deutsche Beispiel: Paul Zipser entwickelte sich zum Leistungsträger bei den Bayern © getty 19/19 Im Draft 2016 sicherten sich die Bulls an 48. Stelle seine Dienste - und mittlerweile ist er fester Bestandteil der Rotation

Milwaukee Bucks vs. Boston Celtics: Die wichtigsten Statistiken

Nicht nur die Tatsache, dass beide Teams im zweistelligen Punkte-Bereich blieben, unterstrich die langsame Pace des Abends: Obwohl es insgesamt 34 Ballverluste zu sehen gab, agierten beiden Teams nur vorsichtig im Fastbreak (11:6 Punkte für die Bucks) und verließen sich lieber aufs Halbfeldspiel.

Dass es wenig Schnellangriffe gab, hatte auch damit zu tun, dass beide Teams kein hohes Risiko bei den Rebounds eingingen. Die Celtics holten 6 Boards am offensiven Brett, die Bucks gar nur 2. Second-Chance-Points (5:0 Boston) waren also kein Faktor.

Die Helpside der Celtics war gut auf die Drives der Bucks eingestellt. Milwaukee erzielte zwar 10 Punkte mehr in der Zone als Boston (38:28), doch ging trotzdem seltener an die Linie (8/14 gegenüber 19/22). Das war ein Zeichen dafür, dass die Kobold-Defense oft richtig stand und dadurch Würfe erschwerte. Einzig Theis hatte Foulprobleme (4 Stück).

Bucks vs. Celtics: Hier geht's zum BOXSCORE

Milwaukee Bucks vs. Boston Celtics: Die Stimmen zum Spiel

Brad Stevens (Celtics-Coach, über Al Horford): "Er war an beiden Enden des Courts großartig. Er hat lange Zeit gegen Giannis verteidigt, ihn oft aus dem Spiel genommen und obendrein noch wichtige Dreier getroffen."

Giannis Antetokounmpo (Bucks): "In der ersten Halbzeit ist es mir nicht gelungen, für meine Teammates Plays zu kreieren. Sie [die Celtics] hatten sehr viele Leute in der Zone. In der zweiten Halbzeit wurde es etwas offener, aber es hat nicht gereicht."

Der Star des Spiels

Al Horford. Zu Beginn der Angelegenheit suchten ihn die Celtics immer wieder im Post, wo er sich erfolgreich zu hochprozentigen Abschlüssen wühlte - auch gegen Giannis. Besonders im dritten Viertel zeigte er dann seine Fähigkeiten als Schütze und traf 3/4 Dreier. In diesem kritischen Abschnitt hielt er seine Farben nahezu alleine im Spiel. Zudem arbeitete er hart am Brett und war ein solider Anker in der Defense.

Der Flop des Spiels

Mirza Teletovic. Eigentlich könnte hier die ganze Bucks-Bank stehen. Denn bis auf wenige Ausnahmen von Greg Monroe (8 Punkte) schaffte sie es nicht, die Offense am Leben zu erhalten, wenn Giannis Pausen brauchte. Teletovic traf in 17 Minuten nur einen seiner 5 Würfe und leistete sich obendrein 2 Ballverluste. Insgesamt verlor die Second Unit der Bucks das Duell gegen die zweite Garde der Celtics mit 17:24 - also genau mit der Punkte-Differenz, die am Ende auf dem Scoreboard stand.

Die NBA live bei SPOX! Alle Spiele im LIVESTREAM-Kalender!

Coaching Move des Spiels

Obwohl Giannis im Verlauf der ersten drei Viertel auch Würfe aus der Mitteldistanz traf, blieb die Ansage von Stevens, gegen den Griechen weit abzusinken (gut, alles andere nützt eh nichts). Zudem variierte er die Verteidiger, die er auf den Griechen losließ: Im vierten Viertel kam es selten vor, dass bei zwei Ballbesitzen in Folge derselbe Gegenspieler vor der Nummer 34 Milwaukees auftauchte. Das hatte Erfolg: Giannis blieb im letzten Viertel bei 2/6 Treffern aus dem Feld (in 12 Minuten).