Ujiri: "Carter wird in Toronto zu Hause sein"

Masai Ujiri, Präsident der Toronto Raptors, hat über den einstigen Raptors-Star Vince Carter gesprochen und dabei unter Umständen ein Jersey Retirement ins Spiel gebracht.

"Er wird in Toronto zu Hause sein", wird Ujiri bei Twitter von Michael Grange von sportsnet zitiert. Allerdings steht nicht so ganz fest, was der Raptors-Präsident mit dieser Aussage meint.

Womöglich spielt er auf ein Jersey Retirement für Carter an, der von 1998 bis 2005 in Kanada spielte und dort zum Star reifte. Er gilt als einer der besten Dunker aller Zeiten und legte in seiner besten Raptors-Saison 27,6 Punkte und 5,5 Rebounds auf. "Air Canada" wurde in seiner Prime aber immer wieder von Verletzungen ausgebremst.

In der kommenden Saison läuft der mittlerweile 40-Jährige für die Sacramento Kings auf, die ihm einen Einjahresvertrag mit einem Gehalt von 8 Millionen Dollar angeboten haben. Es wird die bereits 20. NBA-Saison von Carter werden.