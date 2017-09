Hurrikan: Duncan organisiert Spenden

NFL RedZone -

Tim Duncan hat in einem Brief dazu aufgerufen, für die Menschen der Virgin Islands zu spenden, die vom Hurrikan Irma betroffen sind. Er selbst griff ebenfalls tief in die Tasche.

Duncan richtete sich mit einem Brief, der in der Players Tribune erschien, an die Öffentlichkeit. Er rief zu Spenden für die Menschen auf den U.S. Virgin Islands auf, die vom Hurrikan Irma betroffen sind. Duncan stammt von den Amerikanischen Jungferninseln und erlebte einst selbst, wie es dort ist, wenn ein Hurrikan auf das Land trifft.

1989, als Duncan 13 Jahre alt war, wütete der Hurrikan Hugo in der Karibik. "Es war eine harte Zeit, durch die wir damals gegangen sind", schrieb er. Deshalb sehe er sich nun in der Pflicht, zu helfen und richtete ein Spendenkonto ein. Duncan selbst spendete zunächst 250.000 Dollar und versprach obendrauf, jede eingehende Spende bis zu einer Millionen Dollar zu "matchen".

Für Menschen, die kein Geld spenden können, organisiert er zudem die Möglichkeit, Hilfspakete auf die Inseln zu fliegen. "Diese Nahrungspakete waren für uns damals eine Wohltat. Sie haben uns geholfen, es durch die schwere Zeit zu schaffen."

"Man tendiert dazu, Inseln wie unsere nach einem Sturm zu vergessen", schrieb Duncan weiter. "Wir sind weit entfernt vom Rest, weshalb es schwierig ist, uns zu helfen. Aber vergesst nicht, dass dies die Heimat von vielen Menschen ist!"