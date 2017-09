Liga beschließt neue Regeln gegen Schonung

MLB Blue Jays @ Yankees MLB Reds @ Cubs MLB Blue Jays @ Yankees MLB Reds @ Cubs NFL Saints -

Dolphins NFL RedZone -

Week 4 MLB Astros @ Red Sox MLB Tigers @ Twins NFL Giants @ Buccaneers (Delayed) NFL Colts @ Seahawks NFL Redskins @ Chiefs NHL Blues @ Penguins NBA Timberwolves -

Warriors NFL Patriots @ Buccaneers NHL Golden Knights @ Stars NBA Warriors -

Timberwolves NFL RedZone -

Week 5 NFL Chiefs @ Texans NFL Vikings @ Bears

Das Schonen von Stars in wichtigen Spielen war der Liga ein Dorn im Auge. Nun wurden neue Regeln beschlossen, damit so etwas wie in den vergangenen Jahren nicht mehr vorkommt. Bei Verstößen drohen hohe Geldstrafen bis zu 100.000 Dollar.

Die neuen Regeln zur Schonung im Überblick