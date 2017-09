Seattle: NBA-Arena bis 2020?

MLB Yankees @ Rays MLB Marlins @ Phillies MLB Athletics @ Red Sox MLB Blue Jays @ Twins NFL Texans @ Bengals MLB Cardinals @ Cubs MLB Blue Jays @ Twins MLB Dodgers @ Nationals MLB Orioles @ Yankees NCAA Division I FBS Clemson @ Louisville NCAA Division I FBS Ole Miss @ California NFL RedZone -

Week 2 MLB Orioles @ Yankees MLB Blue Jays @ Twins NFL Packers @ Falcons MLB Red Sox @ Orioles NFL Lions @ Giants MLB Diamondbacks @ Padres MLB Cubs @ Rays MLB Twins @ Yankees MLB Mets @ Marlins MLB Dodgers @ Phillies MLB Twins @ Tigers NFL Rams @ 49ers MLB Yankees @ Blue Jays MLB Marlins @ D-backs MLB Yankees @ Blue Jays MLB Red Sox @ Reds NFL Falcons @ Lions MLB Yankees @ Blue Jays MLB Red Sox @ Reds NFL Raiders @ Redskins MLB Royals @ Yankees NFL Cowboys @ Cardinals

Die Gerüchte, dass Seattle wieder eine NBA-Franchise bekommt, reißen nicht ab. Nun gibt es neuen Stoff: Medienberichten zufolge besteht eine Einigung mit der Stadt, nach der bis 2020 eine NBA-Arena realisiert werden könnte.

Dies berichten verschiedene Medien, darunter Yahoo Sports und ESPN. Demnach besteht eine formelle Einigung zwischen der Stadt Seattle und einer Investorengruppe, dass die KeyArena - in der die Seattle SuperSonics bis zum Umzug nach Oklahoma City im Jahre 2008 spielten - für eine Summe von 600 Millionen Dollar renoviert und "NBA-ready" gemacht werden solle.

Die Investorengruppe, die hinter dem Plan steckt, wird von Tim Leiweke angeführt, der als CEO von Anschulz Entertainment und Maple Leaf Sports einst schon das Air Canada Centre in Toronto und das Staples Center in Los Angeles betrieben hatte. Nun will er also auch die Arena in Seattle wieder flott bekommen.

Sollte dies gelingen, wäre die "neue" KeyArena nicht nur das zu Hause einer potentiell neuen NBA-Franchise, sondern auch das eines NHL-Teams. Zudem stünde die Multifunktionshalle für diverse andere Events zur Verfügung.

Leiweke selbst bestätigte die Einigung gegenüber TSN. Allerdings gibt es trotzdem keine Anzeichen, dass es in naher Zukunft wieder eine NBA-Franchise in Seattle geben wird. NBA-Sprecher Mike Bass erklärte in einem Statement gegenüber KING5, dass die "NBA nicht in den Prozess des Arena-Baus in Seattle integriert" sei und dass es derzeit keine konkreten Pläne der Liga gebe, nach Seattle zu expandieren.