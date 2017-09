Medien: Utah will mit Hood verlängern

NCAA Division I FBS Kent State @ Clemson NCAA Division I FBS Akron @ Penn State MLB Red Sox @ Yankees MLB Braves @ Cubs NCAA Division I FBS Michigan -

Florida MLB Dodgers @ Padres NCAA Division I FBS Florida State -

Alabama MLB Blue Jays @ Orioles MLB Rays @ White Sox NCAA Division I FBS West Virginia -

Virginia Tech MLB Red Sox @ Yankees MLB Yankees @ Orioles MLB Cubs @ Pirates MLB Nationals @ Marlins NCAA Division I FBS Tennessee -

Georgia Tech MLB Diamondbacks @ Dodgers MLB Cubs @ Pirates MLB Diamondbacks @ Dodgers MLB Astros @ Mariners MLB Yankees @ Orioles MLB Nationals @ Marlins MLB Astros @ Mariners MLB Marlins @ Braves MLB Indians @ White Sox MLB Twins @ Royals MLB Tigers @ Blue Jays MLB Marlins @ Braves MLB Brewers @ Cubs NCAA Division I FBS Iowa @ Iowa State MLB Tigers @ Blue Jays NCAA Division I FBS Auburn @ Clemson MLB Marlins @ Braves MLB Rays @ Red Sox NCAA Division I FBS Oklahoma @ Ohio State MLB Tigers @ Blue Jays MLB Marlins @ Braves MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees @ Rangers NFL Giants @ Cowboys MLB Orioles @ Blue Jays NFL Saints @ Vikings MLB Mariners @ Rangers MLB Rockies @ Diamondbacks NFL Chargers @ Broncos MLB Marlins @ Phillies MLB Orioles @ Blue Jays MLB Yankees @ Rays MLB Marlins @ Phillies MLB Orioles @ Blue Jays MLB Yankees @ Rays MLB Oakland A's @ Red Sox MLB Marlins @ Phillies MLB Cardinals @ Cubs MLB Brewers @ Marlins

Die Utah Jazz wollen nach dem Free-Agent-Desaster mit Gordon Hayward einen anderen Leistungsträger langfristig binden. Shooting Guard Rodney Hood wird im Sommer Restricted Free Agent. Die Jazz wollen mit dem Schützen aber bereits vor der neuen Saison verlängern.

Das berichtet Tony Jones vom Salt Lake Tribune. Demnach soll es bereits erste Gespräche zwischen den Jazz und dem Guard gegeben haben. Hood soll für die Jazz die größte Waffe am Perimeter werden, nachdem Hayward bekanntlich nun für die Boston Celtics spielt.

Hood geht in seine vierte Saison in der Liga und ist dadurch im letzten Jahr seines Rookie Contracts. Bis zum 16. Oktober bleibt Zeit, den Vertrag vorzeitig zu verlängern, ansonsten wird Hood am 1. Juli 2018 Restricted Free Agent.