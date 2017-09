Timberwolves holen Brooks

MLB Yankees @ Blue Jays MLB Marlins @ Diamondbacks NCAA Division I FBS Texas A&M -

Arkansas NCAA Division I FBS Boston College @ Clemson MLB Yankees @ Blue Jays MLB Red Sox @ Reds NCAA Division I FBS Mississippi State @ Georgia NFL RedZone -

Week 3 MLB Yankees @ Blue Jays MLB Red Sox @ Reds NFL Raiders @ Redskins MLB Royals @ Yankees MLB Cubs @ Cardinals NFL Cowboys @ Cardinals MLB Rays @ Yankees MLB Cubs @ Cardinals MLB Blue Jays @ Red Sox MLB Rays @ Yankees MLB Braves @ Marlins NFL Bears @ Packers MLB Blue Jays @ Yankees MLB Reds @ Cubs NCAA Division I FBS USC @ Washington St MLB Blue Jays @ Yankees MLB Reds @ Cubs NFL Saints -

Dolphins NFL RedZone -

Week 4 MLB Astros @ Red Sox MLB Tigers @ Twins NFL Colts @ Seahawks NFL Redskins @ Chiefs

Die Minnesota Timberwolves haben ihren Kader komplettiert und Point Guard Aaron Brooks unter Vertrag genommen.

Das gab die Franchise in einer Mitteilung bekannt. Details des Deals sind aber nicht öffentlich. Fest steht: Die Wolves haben nun zum Start des Training Camps 17 Spieler im Kader und sind damit komplett.

Der 32-jährige Guard-Veteran Brooks spielt seit 2007 in der NBA. In der vergangenen Saison lief er für die Indiana Pacers auf, für die er 5 Punkte und 1,9 Assists auflegte. Seine erfolgreichste Spielzeit erlebte er 2009/10 in Houston, als er 19,6 Punkte pro Spiel aufgelegt hatte.