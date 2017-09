Heat mit Interesse an Wade als Bankspieler?

NCAA Division I FBS Iowa @ Iowa State NCAA Division I FBS Pittsburgh @ Penn State NCAA Division I FBS Auburn @ Clemson MLB Marlins @ Braves MLB Rays @ Red Sox NCAA Division I FBS Oklahoma @ Ohio State NFL RedZone -

Dwyane Wades Zukunft bei den Chicago Bulls ist weiterhin offen. Medienberichten zufolge sind die Miami Heat an einer Rückholaktion interessiert, allerdings nur zu bestimmten Konditionen.

Wie Barry Jackson vom Miami Herald schreibt, können sich die Heat vorstellen, Wade zu bestimmten Bedingungen zurück zu holen. Dazu gehört, dass Wade bereits sein muss, für ein Gehalt von 4,3 Millionen Dollar zu spielen, denn für diese Summe besitzt die Franchise eine sogenannte Exception.

Die zweite Bedingung soll sein, dass Wade eine Rolle als Bankspieler akzeptiert. Goran Dragic und Dion Waiters wären in diesem Fall die Starter im Backcourt.

Wade selbst steht noch für ein Jahr bei den Bulls unter Vertrag, nachdem er seine Spieleroption für die kommende Saison in Höhe von 23,8 Millionen Dollar gezogen hatte. Es gilt aber als ernsthafte Option, dass sich der 35-Jährige mit Chicago noch vor dem Tip-Off der neuen Saison auf einen Buyout einigt.

Wade ließ kürzlich in einem Interview mit TNT-Mann David Aldridge verlauten, dass er in seiner Karriere noch einmal um einen Titel mitspielen wolle. "Es ist kein Geheimnis, dass wir alle gerne um die Championship spielen würden. Das gilt auch für mich. Allerdings geht das in meiner derzeitigen Situation nicht und es macht auch keinen Sinn, jetzt darüber zu sprechen, wo ich als nächstes spielen werde. Trotzdem hoffe ich, eines Tages noch einmal um den Titel spielen zu können."