Delaney glaubt an erfolgreiche Hawks-Zukunft

Malcolm Delaney geht in seine zweite Saison bei den Atlanta Hawks, die sich seit diesem Sommer in der Rebuild-Phase befinden. Der Schröder-Backup will angreifen und glaubt an eine erfolgreiche Zukunft für die Franchise.

Auf die Frage, ob seine Rolle bei den Hawks in der nächsten Saison größer werden könnte, entgegnete Delaney gegenüber DAZN: "Hoffentlich. Ich habe zwar in diesem Sommer nicht viel mit Coach [Mike Budenholzer] gesprochen, glaube aber daran. Im letzten Jahr ging es für mich hauptsächlich darum, Fuß zu fassen. Dieses Jahr will ich aber angreifen und aggressiver sein."

Nach einer turbulenten Offseason befinden sich die Hawks in einem Rebuild. Trotzdem glaubt Delaney an Siege: "Wir haben einen neuen GM, Travis [Schlenk] bringt eine Gewinner-Mentalität aus Golden State mit." Zudem stehe "die Stadt Atlanta immer noch hinter uns und das Front Office baut hier ein großes Ding auf."

Insgesamt glaubt der ehemalige Bayernspieler, dass die Saison durchaus ein Erfolg werden kann. "Wir haben eine Truppe beisammen, die immer noch erfolgreich sein und Spaß machen kann", stellt er fest. Zudem sei "Coach [Budenholzer] sehr ehrgeizig. Er ist daran gewöhnt, zu gewinnen - sowohl aus seiner damaligen Zeit in San Antonio als auch hier in Atlanta."