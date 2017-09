LaVar: "LeBron wird nach L.A. kommen“

MLB Yankees @ Orioles MLB Cubs @ Pirates MLB Nationals @ Marlins NCAA Division I FBS Tennessee -

Da LeBron James im kommenden Sommer Free Agent wird, wird fleißig über einen möglichen Wechsel spekuliert. Auch LaVar Ball trug nun seine Meinung zur Debatte bei und ist sich ziemlich sicher, dass James nach L.A. kommt.



"Ich sag' euch eins: Es würde alles hervorragend zusammenpassen. LeBron kommt nach L.A.! Was hat er denn in Cleveland? Man will doch ein Superstar sein, also muss man auch in einer Superstar-Franchise spielen", sagte der Vater von Lakers-Hoffnung Lonzo Ball gegenüber ClutchPoints.

"Es wird genauso passieren. Ich spreche über die Realität. Er wird sagen: ‚Weißt du was? Ich bin nach Miami gewechselt und habe Championships gewonnen. Ich habe eine Championship nach Cleveland gebracht. Ich könnte also er erste sein, der zu drei Teams wechselt und ihnen eine Meisterschaft beschert'."

Das mögliche Zusammenspiel mit No.2-Pick Lonzo Ball thematisierte der omnipräsente LaVar natürlich auch: "Wenn man Lonzo den besten Spieler der Welt an die Seite stellt, wird es natürlich Siege hageln. Und LeBron wird sich ins Spiel von Lonzo verlieben. Beide verstehen das Spiel und passen zueinander."