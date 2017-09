Irving: "Wollte das Beste für mich tun"

NCAA Division I FBS Kent State @ Clemson NCAA Division I FBS Akron @ Penn State MLB Red Sox @ Yankees MLB Braves @ Cubs NCAA Division I FBS Michigan -

Florida MLB Dodgers @ Padres NCAA Division I FBS Florida State -

Alabama MLB Blue Jays @ Orioles MLB Rays @ White Sox NCAA Division I FBS West Virginia -

Virginia Tech MLB Red Sox @ Yankees MLB Yankees @ Orioles MLB Cubs @ Pirates MLB Nationals @ Marlins NCAA Division I FBS Tennessee -

Georgia Tech MLB Diamondbacks @ Dodgers MLB Cubs @ Pirates MLB Diamondbacks @ Dodgers MLB Astros @ Mariners MLB Yankees @ Orioles MLB Nationals @ Marlins MLB Astros @ Mariners MLB Marlins @ Braves MLB Indians @ White Sox MLB Twins @ Royals MLB Tigers @ Blue Jays MLB Marlins @ Braves MLB Brewers @ Cubs NCAA Division I FBS Iowa @ Iowa State MLB Tigers @ Blue Jays NCAA Division I FBS Auburn @ Clemson MLB Marlins @ Braves MLB Rays @ Red Sox NCAA Division I FBS Oklahoma @ Ohio State MLB Tigers @ Blue Jays MLB Marlins @ Braves MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees @ Rangers NFL Giants @ Cowboys MLB Orioles @ Blue Jays NFL Saints @ Vikings MLB Mariners @ Rangers MLB Rockies @ Diamondbacks NFL Chargers @ Broncos MLB Marlins @ Phillies MLB Orioles @ Blue Jays MLB Yankees @ Rays MLB Marlins @ Phillies MLB Orioles @ Blue Jays MLB Yankees @ Rays MLB Cardinals @ Cubs MLB Brewers @ Marlins

Kyrie Irving hat sich erstmals seit seinem Trade zu den Boston Celtics zu LeBron James geäußert. Der Guard fand bei seiner Vorstellung in Boston nur positive Worte für den Mega-Star. James sei demnach nicht kein Grund gewesen bei der Forderung von einem Trade.

"Ich habe mit James nicht mehr gesprochen. Die Forderung für einen Trade war nur das Beste für mich", erklärte Irving auf der Pressekonferenz seiner Vorstellung. "Wir haben in den drei Jahren so viel zusammen durchgemacht. Ich würde eine Lüge erzählen, wenn ich nicht sagen würde, wie viel ich von diesem Typen gelernt habe."

Gleichzeitig sparte die neue Nummer 11 der Celtics nicht mit Lob für seinen neuen Arbeitgeber. "Es war an der Zeit zu tun, was für mich das Beste ist und das ist diese Umgebung, wo ich mein volles Potenzial zeigen kann. Ich möchte glücklich sein in einer Gruppe von Leuten, mit der ich wachsen kann."

Dies solle aber nicht als eine Spitze gegen die Cavs wahrgenommen werden, betonte Irving weiter. "Es war eine unglaubliche Erfahrung. Ich hatte so viele tolle Momente mit vielen tollen Menschen."

Von großer Unzufriedenheit bei den Cavs wollte Irving nichts wissen. "Meine Entscheidung, Cleveland zu verlassen, hatte nichts mit Basketball zu tun. In Cleveland wollte ich das Fundament legen und nun mit 25 Jahren den nächsten Schritt machen, um so gut wie möglich zu werden."

Bereits am 22. August wurde der Trade von Irving zu den Celtics verkündet, doch wegen Bedenken der Cavs um die Verletzung von Isaiah Thomas wurde der Tausch erst fünf Tage später finalisiert. Boston packte dabei noch einen Zweitrundenpick obendrauf.