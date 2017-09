Offiziell: Green verlängert in Memphis

MLB Rays @ Yankees MLB Braves @ Marlins NFL Bears @ Packers MLB Blue Jays @ Yankees MLB Reds @ Cubs NCAA Division I FBS USC @ Washington State NCAA Division I FBS Northwestern @ Wisconsin MLB Blue Jays @ Yankees NCAA Division I FBS Baylor @ Kansas St MLB Reds @ Cubs NCAA Division I FBS Clemson @ Virginia Tech NFL Saints -

Dolphins NFL RedZone -

Week 4 MLB Astros @ Red Sox MLB Tigers @ Twins NFL Colts @ Seahawks NFL Redskins @ Chiefs NBA Timberwolves -

Warriors NFL Patriots @ Buccaneers NHL Golden Knights @ Stars NBA Warriors -

Timberwolves NFL RedZone -

Week 5 NFL Chiefs @ Texans NFL Vikings @ Bears

Die Memphis Grizzlies und ihr Restricted Free Agent JaMychal Green haben sich endlich auf einen neuen Vertrag geeinigt. Der Power Forward wird zwei weitere Jahre bei der Franchise aus Tennessee bleiben.

Wie Shams Charania von The Vertical berichtet, hat Green einen Vertrag über zwei Jahre unterschrieben, der ihm in diesem Zeitraum rund 17 Millionen Dollar einbringen wird. Die Grizzlies bestätigten wenig später die Verlängerung, ohne jedoch Details des Vertrags preiszugeben.

Green spielte in Memphis die produktivste Saison seiner Karriere. In 75 seiner 77 Einsätze startete der Forward und legte im Schnitt 7,4 Punkte und 5,4 Rebounds auf. Der 27-Jährige wurde 2012 nach vier Jahren am College in Alabama nicht gedraftet. Sein Debüt in der NBA gab er 2015 für die San Antonio Spurs, bevor er sich später den Grizzlies anschloss.