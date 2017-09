"Doncic? Bald der beste Spieler Europas"

MLB Red Sox @ Orioles NFL Lions @ Giants MLB Diamondbacks @ Padres MLB Cubs @ Rays MLB Twins @ Yankees MLB Mets @ Marlins MLB Dodgers @ Phillies MLB Twins @ Tigers NFL Rams @ 49ers MLB Yankees @ Blue Jays MLB Marlins @ Diamondbacks MLB Yankees @ Blue Jays MLB Red Sox @ Reds NFL RedZone -

Goran Dragic hat mit Slowenien die Goldmedaille bei der EuroBasket abgestaubt. Als Krönung wurde er auch noch zum MVP gewählt. Für den Guard der Miami Heat ist es der größte Erfolg seiner Karriere. Mitspieler Luka Doncic traut er eine echte Weltkarriere zu.

"Ich warte noch immer auf den Ring in der NBA, aber diese Goldmedaille steht darüber. Das ist für mein Land, welches mir alles gab", erklärte ein emotionaler Dragic im griechischen Fernsehen. "Ich bin froh, dass ich den Slowenen etwas zurückgeben konnte. Ich möchte ihnen vom Herzen danken."

Neben dem Drachen war es vor allem Luka Doncic, der ein sagenhaftes Turnier spielte. Der 18-Jährige verzückte die Zuschauer und gilt spätestens jetzt als Top-3-Pick im NBA-Draft von 2018.

Auch Dragic hält große Stücke auf seinen Landsmann. "Er wird in ein paar Jahren der beste Spieler in Europa, und dann auch in der NBA. Er ist der geborene Gewinnertyp. Ich mache keine Witze. Merkt euch meine Worte. Er wird einer der besten Spieler der gesamten Welt sein."

Doncic spielt in der kommenden Saison für Real Madrid, da er sich im Draft von 2017 wegen der Altersbeschränkung noch nicht anmelden konnte. Zahlreiche Scouts aus Amerika sehen den Slowenen sogar als möglichen ersten Pick des kommenden Drafts.