Warriors holen Gbinije

MLB Yankees @ Orioles MLB Nationals @ Marlins MLB Marlins @ Braves MLB Twins @ Royals MLB Marlins @ Braves MLB Brewers @ Cubs NCAA Division I FBS Iowa @ Iowa State NCAA Division I FBS Pittsburgh @ Penn State NCAA Division I FBS Auburn @ Clemson MLB Marlins @ Braves MLB Rays @ Red Sox NCAA Division I FBS Oklahoma @ Ohio State NFL RedZone -

Week 1 MLB Marlins @ Braves MLB Yankees @ Rangers NFL Giants @ Cowboys NFL Saints @ Vikings MLB Mariners @ Rangers MLB Rockies @ Diamondbacks NFL Chargers @ Broncos MLB Marlins @ Phillies MLB Yankees @ Rays MLB Marlins @ Phillies MLB Orioles @ Blue Jays MLB Yankees @ Rays MLB Athletics @ Red Sox MLB Marlins @ Phillies NFL Texans @ Bengals MLB Cardinals @ Cubs MLB Brewers @ Marlins MLB Dodgers @ Nationals NCAA Division I FBS Clemson @ Louisville MLB Orioles@Yankees NCAA Division I FBS Miami @ Florida St. NCAA Division I FBS Ole Miss @ California MLB Orioles @ Yankees MLB Brewers @ Marlins NFL Packers @ Falcons MLB Red Sox @ Orioles NFL Lions @ Giants MLB Diamondbacks @ Padres

Die Golden State Warriors haben ihren Kader vertieft und Michael Gbinije verpflichtet. Sein Vertrag ist aber wohl nicht garantiert.

Das berichtet unter anderem RealGM. Demnach haben die Warriors den Swingman für ein Jahr unter Vertrag genommen. Details sind nicht bekannt, man geht aber davon aus, dass sein Gehalt nicht vollständig garantiert ist.

Gbinije wurde im Draft 2016 an 49. Stelle gedraftet und verbrachte seine Rookie-Saison bei den Detroit Pistons. Allerdings stand der 25-Jährige dort nur sehr selten auf dem Parkett (9 Spiele, insgesamt 4 Punkte).

Besser lief es für ihn in der D-League (jetzt: G-League) bei Grand Rapids Drive. Dort erzielte er im Schnitt 12 Punkte und 4,3 Rebounds. Man darf davon ausgehen, dass er auch in der kommenden Saison in der G-League spielt, dann für die Santa Cruz Warriors.