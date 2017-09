Wade: "Hoffe auf den vierten Ring"

MLB Rays @ Yankees MLB Braves @ Marlins NFL Bears @ Packers MLB Blue Jays @ Yankees MLB Reds @ Cubs NCAA Division I FBS USC @ Washington State NCAA Division I FBS Northwestern @ Wisconsin MLB Blue Jays @ Yankees NCAA Division I FBS Baylor @ Kansas St MLB Reds @ Cubs NCAA Division I FBS Clemson @ Virginia Tech NFL Saints -

Nun ist es auch offiziell. Dwyane Wade schließt sich nach seinem Buyout mit den Chicago Bulls den Cleveland Cavaliers an. Dort trifft D-Wade auf seinen alten Freund LeBron James, die zusammen zwei Meisterschaften mit den Miami Heat gewannen.

"In der Hoffnung, einen vierten Ring zu gewinnen, habe ich mich mit den Chicago Bulls geeinigt und freue mich nun, Teil der Cleveland Cavaliers zu sein", erklärte Wade in einem offiziellen Statement. "Es gibt im Moment keinen besseren Ort für mich, um weiter auf einem hohen Level zu spielen. Cleveland glaubt an meine Fähigkeiten als Führungsspieler."

Außerdem freute sich der 35-Jährige auf die Reunion mit seinem Buddy LeBron James. Gleichzeitig sprach er auch von einer schweren Entscheidung die Windy City nach nur einem Jahr wieder zu verlassen. "Ich bin den Bulls, meinen Fans und der Community von Chicago sehr dankbar, dass sie mich mit offenen Armen empfangen haben. Das hat mir sehr viel bedeutet. Chicago wird immer einen speziellen Platz in meinem Herzen haben."

Auch Cavs-GM Coby Altman zeigte sich erfreut über den Coup der Cavs. "Wir sind sehr glücklich, dass er nun bei uns ist. Er wird ein wichtiger Bestandteil unserer Pläne sein, damit wir den größtmöglichen Erfolg haben können."

Vielleicht wird dann auch die Stimmung bei den Cavs wieder besser sein. LeBron James verglich die Ankunft mit dem Schulanfang. "Es fühlt sich an wie nach den Ferien. Du gehst in das Klassenzimmer, du weißt nicht genau, wer deine Mitschüler sind und dann siehst du da einen deiner besten Freunde. Wir werden viel Spaß haben, es wird eine gute Klasse."

Laut Informationen von Adrian Wojnariwski wird Wade in der kommenden Saison rund 2,3 Millionen Dollar einstreichen.