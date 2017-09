Dirk soll auf Center: "Was passiert, passiert"

MLB Rays @ Yankees MLB Cubs @ Cardinals MLB Rays @ Yankees MLB Blue Jays @ Red Sox MLB Rays @ Yankees MLB Braves @ Marlins NFL Bears @ Packers MLB Blue Jays @ Yankees MLB Reds @ Cubs NCAA Division I FBS USC @ Washington State MLB Blue Jays @ Yankees MLB Reds @ Cubs NCAA Division I FBS Clemson @ Virginia Tech NFL Saints -

Dirk Nowitzki wird bei den Dallas Mavericks in seiner 20. NBA-Saison eventuell dauerhaft auf einer anderen Position als bisher eingesetzt. Das sagte Trainer Rick Carlisle am traditionellen Media Day vor dem Start des Training Camps.

Der deutsche Superstar solle demnach nicht mehr als Power Forward, sondern als Center auflaufen.

Nowitzki betritt damit aberkein Neuland, der 38-Jährige hat in seiner Karriere schon häufig als Fünfer ausgeholfen. "Ich wusste vor der vergangenen Saison nicht, dass ich viele Minuten auf der Position 5 bekommen würde", sagte Nowitzki. Mit der Entscheidung seines Head Coachs kann er leben. "Hey, was passiert, passiert. Ich will dem Team helfen und bin hoffentlich weiter effizient."

Carlisle erklärte: "Im Moment sieht es so aus, dass es das beste Szenario für unsere Mannschaft und Dirk ist, ihn auf der Position 5 einzusetzen." Der Champion von 2011 sei für die Startformation vorgesehen. "So lange ich hier bin, wird Dirk nicht von der Bank kommen", stellte der Trainer klar.

Damit stellt sich allerdings die Frage, was aus Nerlens Noel wird, der für ein weiteres Jahr in Dallas unterschrieben hat. Noel gilt als klassischer Defensiv-Center und wäre damit derjenige, der seinen Platz in der Starting Five räumen müsste.