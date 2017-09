Lue: "Werden mehr über Love spielen“

MLB Twins @ Yankees MLB Mets @ Marlins MLB Dodgers @ Phillies MLB Twins @ Tigers NFL Rams @ 49ers MLB Yankees @ Blue Jays MLB Marlins @ Diamondbacks MLB Yankees @ Blue Jays MLB Red Sox @ Reds NFL RedZone -

Ohne den abgewanderten Kyrie Irving wird sich bei den Cleveland Cavaliers vor allem in der Offense einiges ändern in der kommenden Saison. Dies betrifft Head Coach Tyronn Lue zufolge auch Kevin Love.

In einem Interview mit cleveland.com erklärte Lue, dass Love mehr in die Offense eingebunden soll als in den Spielzeiten zuvor, als noch Kyrie Irving neben LeBron auf dem Feld stand. Irving spielt aber nun in Boston - und sein Nachfolger Isaiah Thomas ist noch verletzt.

Die Spekulationen, dass die Cavs ihre Ausrichtung ändern und Love auf der Fünf starten lassen werden, wies Lue aber zurück. "Tristan Thompson ist unser Starter auf Center. Es geht einfach nur darum, mehr Plays für Love zu laufen, ihm mehr Abschlüsse zu geben. Vor allem am Elbow wollen wir ihn mehr einsetzen."

Loves vergangenen Saison war seine statistisch beste für die Cavs. Er legte 19 Punkte bei 11,1 Rebounds im Schnitt auf. Zudem traf er 37,3 Prozent seiner Dreier.

Der 29-Jährige steht noch bis 2020 in Ohio unter Vertrag und verdient bis dahin jährlich zwischen 22 und 25 Millionen Dollar.