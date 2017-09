Cavs holen Perkins zurück

MLB Yankees @ Blue Jays MLB Marlins @ Diamondbacks NCAA Division I FBS Texas A&M -

Die Cleveland Cavaliers holen Kendrick Perkins zurück in die NBA. Der 32-jährige Center schließt sich dem Team von LeBron James zunächst für das Traning Camp an. Ob der Veteran es in den Kader für die Saison 2017/18 schaffen wird, ist allerdings fraglich.

Der amtierende Eastern Conference Champion aus Cleveland hat bereits 15 garantierte Verträge in den Büchern stehen. Um Perkins, der in der vergangenen Saison nicht in der NBA aktiv war, unter Vertrag zu nehmen, müsste ein Spieler entlassen werden, da Veteranen mit mehr als drei Jahren Erfahrung keinen sogenannten Two-Way-Contract unterzeichnen dürfen.

Bereits 2015 hatte sich Perkins in der Schlussphase der Saison der Cavaliers angeschlossen und mit diesen die Finals gegen die Golden State Warriors erreicht. Allerdings beschränkte sich seine Rolle hauptsächlich auf die eines Mentors und Motivators von der Bank.

In seiner 13-jährigen Karriere erzielte Perkins durchschnittlich 5,4 Punkte und 5,8 Rebounds pro Spiel und holte mit den Boston Celtics 2008 die Meisterschaft.