Hawks: Wochenlange Pause für Bembry

Die Atlanta Hawks müssen für mehrere Wochen auf ihren Forward DeAndre Bembry verzichten. Er laboriert an einer Verletzung am Arm.

Das gab die Franchise am Mittwoch bekannt. Demnach habe eine MRT-Untersuchung einen gezerrten Trizeps zutage gefördert. Es gibt derweil keine Hinweise darauf, wie oder wann er sich diese Verletzung zugezogen hat.

Man geht davon aus, dass der 23-Jährige mindestens vier Wochen fehlt, wodurch für ihn auch der Start in die Regular Season am 17. Oktober in Gefahr gerät.

Bembry wurde im Draft 2016 an 21. Stelle von den Hawks gewählt und kam in der vergangenen Saison nur sporadisch zum Einsatz. In 38 Spielen erzielte er 2,7 Punkte und durchschnittlich 9,8 Minuten.