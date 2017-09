"Erwarte, dass Spieler bei Hymne stehen"

MLB Blue Jays @ Yankees MLB Reds @ Cubs MLB Blue Jays @ Yankees MLB Reds @ Cubs NFL Saints -

Dolphins NFL RedZone -

Week 4 MLB Astros @ Red Sox MLB Tigers @ Twins NFL Giants @ Buccaneers (Delayed) NFL Colts @ Seahawks NFL Redskins @ Chiefs NHL Blues @ Penguins NBA Timberwolves -

Warriors NFL Patriots @ Buccaneers NHL Golden Knights @ Stars NBA Warriors -

Timberwolves NFL RedZone -

Week 5 NFL Chiefs @ Texans NFL Vikings @ Bears

In der NFL gab es zahlreiche Spieler, die aus Protest während der Hymne nicht aufstanden. Nun beginnt am 1. Oktober in der NBA die Preseason und es scheint nicht ausgeschlossen, dass es auch Proteste geben wird. Commissioner Adam Silver adressierte nun dieses Thema, konnte aber noch nicht sagen, wie die Liga damit umgehen wird.

Anders als in der NFL gibt es in der NBA die Regel, dass die Spieler "in einer würdigen Stellung" während der Nationalhymne an den Foullinien stehen müssen. Silver wurde darum gefragt, was geschehen würde, wenn Spieler dies nicht tun würden.

"Wir haben eine Regel, die besagt, dass unsere Spieler während der Hymne stehen müssen", berief sich der Commissioner auf das Regelwerk. "Diese Regel gibt es seitdem ich in der Liga bin und ich erwarte, dass die Spieler weiter während der Hymne stehen werden."

Für Silver gibt es andere Möglichkeiten, den Unmut über Entwicklungen im Land auszudrücken. "Ich hoffe, dass die Spieler die Hymne weiter als einen Moment der Einigkeit nutzen. Im vergangenen Jahr verschränkten viele Spieler die Arme während der Hymne. Ich finde, dass dies respektvoll war. Es ist ein sehr komplexes Thema, bei dem Nuancen entscheiden."

Außerdem betonte der Commissioner noch einmal ein wichtiges Prinzip der Vereinigten Staaten, die Meinungsfreiheit, um seine Rede mit folgenden Worten abzuschließen: "Alles was ich sagen ist, dass wenn es Proteste geben wird, werden wir sehen, wie wir damit umgehen werden."