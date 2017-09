Die Zukunft verschmilzt mit Dirk

MLB Rays @ Yankees MLB Cubs @ Cardinals MLB Rays @ Yankees MLB Blue Jays @ Red Sox MLB Rays @ Yankees MLB Braves @ Marlins NFL Bears @ Packers MLB Blue Jays @ Yankees MLB Reds @ Cubs NCAA Division I FBS USC @ Washington State MLB Blue Jays @ Yankees MLB Reds @ Cubs NCAA Division I FBS Clemson @ Virginia Tech NFL Saints -

Im Gegensatz zu den vergangenen Offseasons stand der Mavs-Sommer in diesem Jahr im Zeichen des Drafts. Ist es den Texanern gelungen, die Balance zwischen einer Gegenwart mit Dirk und einer Zukunft ohne ihn zu wahren? Die Offseason-Analyse.

Die Transaktionen der Dallas Mavericks

Der diesjährige Sommer der Mavs war voll auf den Draft ausgerichtet. Schließlich durften sie an neunter Stelle wählen - und waren mehr als glücklich, als Wunschspieler und Point Guard Dennis Smith Jr. noch zur Verfügung stand. Die Wahl für den Super-Athleten war ein No-Brainer.

In der Free Agency lag der Fokus auf den eigenen Spielern. Dirk Nowitzki verzichtete zunächst auf seine Spieleroption in Höhe von 20 Millionen Dollar und unterschrieb stattdessen einen neuen 1+1-Vertrag zu jeweils 5 Millionen. Deutlich komplizierter verhielt es sich mit Restricted Free Agent Nerlens Noel, der sich weigerte, einen langjährigen Deal zu den Wunschkonditionen der Mavs zu unterschreiben. Letztendlich akzeptierte er etwas überraschend das Qualifying Offer, wodurch er nächstes Jahr erneut Free Agent wird, dann aber Unrestricted.

Verstärkung kam für die Mavs auch aus München. Maximilian Kleber einigte sich mit den Texanern zunächst auf einen Zweijahresvertrag (2 Millionen Dollar), wobei das zweite Jahr eine Team-Option beinhaltet.

Darüber hinaus fädelte Dallas einen Deal mit den Heat ein, der Power Forward Josh McRoberts (noch ein Jahr Vertrag) sowie einen Zweitrundenpick einbrachte. Dafür gaben die Mavs A.J. Hammons ab. Auch DeAndre Liggins und Jarrod Uthoff wurden in einem separaten Deal zu den Houston Rockets getradet. Nicolas Brussino wechselte indes nach Atlanta.

Weitere Randnotizen waren die kleinen Verträge für Jeff Whitey, Maalik Wayns, P.J. Dozier, Gian Clavell und Brandon Ashley.

Die Strategie der Dallas Mavericks

Zum ersten Mal seit langem war es nicht die höchste Priorität der Mavs, sich einen dicken Fisch aus dem Free-Agent-Teich zu angeln - das hat schließlich noch nie so richtig funktioniert. Stattdessen ging es darum, sich per Draft auf der Problemposition (Point Guard) der vergangenen Jahre zu verstärken. Point Guard und Monster-Athlet Dennis Smith Jr. erscheint dahingehend als optimale Lösung.

Smith soll zusammen mit Harrison Barnes und im besten Fall auch Noel den Grundkern der Ära nach Nowitzki bilden. Der spielte bei den Planungen in diesem Sommer natürlich auch eine Rolle - denn auch, wenn der Zukunftserfolg mehr und mehr in den Fokus rückt, ist es eine Ehrensache für die Franchise, dem Dirkster beim Ausklingen seiner Karriere ein Team an die Seite zu stellen, mit dem er Spaß hat.

"So lange ich hier Coach bin, wird Dirk nicht von der Bank kommen", unterstrich jüngst auch Head Coach Rick Carlisle den Status, den Nowitzki genießt. Gleichzeitigt kündigte der Übungsleiter an, dass Nowitzki vermehrt auf der Fünf eingesetzt werden und dass mit dem Trio Barnes, Smith und Matthews schneller gespielt werden solle als zuletzt. Dass durch die Pläne Carlisles der "echte" Center Noel vermutlich zum Bankspieler wird, zeigt, dass dieser nach seiner Posse im Sommer nicht unumstritten in der Franchise ist.

Sollte er 2018 tatsächlich wieder wechseln, würde dies die Mavs ein Stück weit in den Planungen zurückwerfen. Trotzdem wären die Texaner flexibel aufgestellt: Die Verträge von Spielern wie McRoberts, Devin Harris, Seth Curry oder Salah Mejri laufen allesamt aus, während die Zukunft der Schlüsselspieler Smith, Barnes, Wesley Matthews oder Dorian Finney-Smith langfristig gesichert ist beziehungsweise durch Teamoptionen in den Händen der Franchise liegt.

"Dank" des extrem starken Westens kann es zudem gut sein, dass Dallas im kommenden Draft wieder in den Top 10 picken darf, was bei der Zukunftsgestaltung ja bekanntlich auch nicht schadet.

Die Schwachstellen der Dallas Mavericks

Die Offense der Mavs war in der vergangenen Saison tatsächlich die größere Baustelle als die Defense. Das lag größtenteils an der fehlenden Konstanz auf der Eins. Deron Williams war dauernd verletzt, J.J. Barea ist eher ein Glue Guy und Yogi Ferrell halt auch kein Wunderheiler.

Das führte dazu, dass gerade in der Crunchtime keine Struktur in den Angriffsbemühungen zu sehen war. Stattdessen verließ man sich auf die Iso-Künste eines Barnes oder Nowitzkis - und das war zu wenig. Nun stellt sich die Frage, inwieweit Smith eine Soforthilfe darstellt. Mit seiner Explosivität kann er besonders aus dem Pick-and-Roll immer kreieren, doch es gibt auch Fragezeichen: Wie konstant fällt sein Dreier? Wie schnell entwickelt er seine Playmaker-Fähigkeiten weiter?

Sollte Dirk tatsächlich auf die Fünf rücken und Noel draußen bleiben, geht das sicherlich mit Defensiv-Problemen einher. Zwar ist Nowitzki ein gewiefter Spieler, der immer am richtigen Fleck steht und seine Flossen an den Spalding bekommt. Trotzdem ist er körperlich nicht in der Lage, einen Defensiv-Anker darzustellen. Außerdem darf man erwarten, dass mit Dirk auf der Fünf und Barnes auf der Vier nicht unbedingt elitär gereboundet wird.

Dirk Nowitzki - Die Karriere in Bildern © getty 1/58 Dirk Nowitzkis Vorstellung bei den Dallas Mavericks. Mit dem neunten Pick wählten die Milwaukee Bucks den Deutschen 1998 im Draft aus und tradeten ihn anschließend nach Dallas. Mit dabei: Steve Nash © getty 2/58 Nowitzki genoss von Anfang an das Vertrauen seines Coaches Don Nelson, obwohl aufgrund seiner fehlenden Masse oft an ihm gezweifelt wurde © getty 3/58 Nowitzkis Start in die NBA war holprig. In seiner ersten Saison konnte er im Schnitt keine zehn Punkte erzielen © getty 4/58 Einen Entwicklungsschub bekam Nowitzki bei den Europameisterschaften 1999. Er war Deutschlands bester Scorer bei der Olympia-Qualifikation © getty 5/58 Michael Finley und die Milchbubis: 1999 übernahm der heutige Kult-Owner Mark Cuban die Mavericks © getty 6/58 Michael Finley und die Milchbubis, Part II: Zusammen mit Nash und Nowitzki bildete er die "Big Three" der Dallas Mavericks © getty 7/58 In Nowitzkis ersten Playoffs 2001 schalteten die Mavs in Runde eins die Utah Jazz aus. Gegen Tim Duncan war in Runde zwei allerdings Schluss © getty 8/58 Auch bei der Europameisterschaft reichte es nicht für den ganz großen Wurf. Gegen die Türkei war im Halbfinale Endstation. Zum Haare raufen das Ganze! © getty 9/58 Dafür durfte Nowitzki im Jahr darauf zum ersten mal beim All-Star Game teilnehmen © getty 10/58 Playoffs 2001/02: Gegen Minnesota setzt sich Dallas locker durch. Nowitzki schafft pro Spiel 9 Punkte mehr als T-Wolves-Superstar Kevin Garnett © getty 11/58 Gegen die Kings war in den Conference Semifinals dann allerdings Schluss. Immerhin: Nowitzki wurde Europas Basketballer des Jahres © getty 12/58 2002/2003 schlug Dallas Sacramento zwar, die erste Finals-Teilnahme von Nowitzki musste aber noch auf sich warten. Die Big Three der Spurs waren zu stark © getty 13/58 Nach einem erneuten Scheitern an den Kings 2004 (Chris Webber tröstet Nowitzki) wurde das Team neu aufgebaut © getty 14/58 Erst wechselte Steve Nash zu den Phoenix Suns, ein Jahr später ging Michael Finley zum Erzrivalen nach San Antonio © getty 15/58 Am 2. Dezember 2004 lieferte sich der Deutsche ein episches Duell mti Houstons Tracy McGrady. McGrady stand am Ende bei 48 Punkten, Nowitzki übertrumpfte ihn mit 53 Zählern. Career High! © getty 16/58 In den Conference Semifinals traf der Dirkster direkt auf Ex-Mitspieler und Kumpel Nash. Das erste Playoff-Duell entschied der Kanadier aber für sich © getty 17/58 Wenigstens im Nationalteam lief es: Mit Deutschland zog er 2005 sensationell ins EM-Finale ein © getty 18/58 Den Titel des besten Scorers des Turniers gab es natürlich noch obendrauf © getty 19/58 Die Saison 2006 lief gut an für den Deutschen: Beim All-Star Game gewann er den Three Point Contest mit 18 Punkten © getty 20/58 Anschließend sicherten sich Dirk Nowitzki und die Dallas Mavericks den Conference Title und zogen in die NBA-Finals ein © getty 21/58 Nach einer 2-0-Führung in der Serie mussten die Mavs sich am Ende den Miami Heat aber doch geschlagen geben. Ein bitterer Moment © getty 22/58 Nowitzki reagierte wie ein Superstar und spielte 2007 die beste Saison seines Lebens. Am Ende stand der MVP-Titel © getty 23/58 Nach der überragenden Regular Season folgte aber die Blamage in der ersten Playoff-Runde. Gegen die Warriors schied man in sechs Spielen aus. Eine der größten Sensationen in der Playoff-Geschichte © getty 24/58 2008 erzielt Nowitzki 34 Punkte gegen die Nets und löst so Rolando Blackman als bester Mavs-Scorers aller Zeiten ab © getty 25/58 Das erste Triple-Double durfte auch nicht fehlen. Gegen Milwaukee kommt Nowitzki auf 29 Punkte, 10 Rebounds und 12 Assists © getty 26/58 Am frühen Playoff-Aus gegen Chris Paul und die Hornets konnte aber auch Nowitzkis neuer Spielpartner Jason Kidd nichts ändern © getty 27/58 Als Konsequenz trennten sich die Mavericks von Trainer Avery Johnson. Neuer Mann an der Seitenlinie ist seitdem Rick Carlisle © getty 28/58 Bei den Olympischen Spielen 2008 wurde Dirk Nowitzki eine besondere Ehre zuteil: Er durfte die deutschen Athleten als Fahnenträger anführen © getty 29/58 Sichtlich begeistert: Der beste deutsche Basketballer aller Zeiten genoss seine Aufgabe voll und ganz © getty 30/58 In der NBA feilten die Mavericks weiter am Championship-Kader. Zuerst kamen Shawn Marion und Caron Butler nach Dallas © getty 31/58 Bis zum großen Ziel dauerte es aber noch ein bisschen. Immerhin reihte sich Nowitzki in den elitären 20.000-Punkte-Klub der NBA ein © getty 32/58 2010 holten die Mavericks dann das fehlende Puzzleteil. Tyson Chandler sollte endlich der perfekte Frontcourt-Partner für Dirk Nowitzki werden © getty 33/58 Und die Rechnung ging auf: Angeführt von einem herausragenden Nowitzki erreichte Dallas zum zweiten Mal die NBA-Finals gegen die Miami Heat © getty 34/58 Die favorisierten Heat und LeBron James verzweifelten an der ausgeglichenen Mavs-Mannschaft © getty 35/58 Nach sechs Spielen war es geschafft: In seiner 12. NBA-Saison gelang Nowitzki endlich die ersehnte Krönung seiner großen Karriere © getty 36/58 Die Mavericks haben gut lachen. Für Nowitzki gab es den Titel des Finals-MVP selbstverständlich obendrauf © getty 37/58 Nowitzki macht sich nicht übel mit seinen zwei Trophäen © getty 38/58 Auch in der Heimat gab es nochmal eine große Meisterschafts-Feier. In seiner Heimatstadt Würzburg empfingen den Dirkster tausende Fans © getty 39/58 In den Folgejahren reichte es aufgrund eines viel kritisierten Umbruchs nicht mehr zu den großen Titeln. O.J. Mayo, Darren Collison und Co. konnten in Dallas nicht ihre Höchstform erreichen © getty 40/58 Das Team bekam jedes Jahr ein neues Gesicht, doch für den großen Wurf reichte es nie © getty 41/58 Trotzdem verlor Nowitzki natürlich nie seine gute Laune. Hier kickt er zusammen mit Manuel Neuer für den guten Zweck © getty 42/58 Auch zum Unicef-Botschafter wurde Nowitzki ernannt © getty 43/58 Auch privat kann sich Nowitzki nicht beschweren. 2012 heiratete er seine Freundin Jessica Olsson. Zusammen haben die beiden mittlerweile zwei Kinder © getty 44/58 2014 kam mit "Der perfekte Wurf" dann sogar ein Film über Nowitzki in die Kinos © getty 45/58 Da schauten auch die Teamkollegen Monta Ellis und Devin Harris bei der Premiere in Köln vorbei © getty 46/58 Es folgten weitere persönliche Rekorde: Am 11.11.2014 zog Nowitzki an Hakeem Olajuwon vorbei und ist nun der beste ausländische Scorer der NBA-Historie © getty 47/58 Am 2. Weihnachtsfeiertag folgte mit einem Jumper gegen die Lakers der Sprung auf Platz 8 der All Time Scoring List... © getty 48/58 ... doch nur 10 Tage später trifft einen wichtigen Dreier gegen die Nets und rückt auf Position 7 der ewigen Bestenliste vor © getty 49/58 Weihnachten 2015 schnappte er sich dann auch noch Shaquille O'Neal © getty 50/58 Außerdem erfüllte er sich noch einen Traum und lief bei der Heim-EM in Berlin noch mal für das DBB-Team auf. Anschließend trat er aus der Nationalmannschaft zurück © getty 51/58 Die Saison war 15/16 war wieder richtig stark: 18,3 Punkte, 6,5 Rebounds, 44,8 Prozent FG. Das muss man in dem Alter erst mal machen. © getty 52/58 Bei den Mavs ist allerdings noch lange nicht Schluss. Der Deutsche hat seinen Vertrag in Dallas verlängert, die 20 Jahre im gleichen Trikot sind das Ziel. © getty 53/58 Auch abseits des Feldes ist Dirk ein ganz Großer. Bei Benefiz-Veranstaltungen ist er regelmäßig dabei, unter anderem bei Champions for Charity. Dort glänzte er in diesem Jahr sogar als Torschütze © getty 54/58 Auch wenn nicht alle Aktionen, wie etwa ein Fallrückzieher(!), glückten: Es war ein tolles Event zu Ehren von Michael Schumacher, bei dem Nowitzkis Team gegen die Fußballmannschaft der Rennfahrer antrat © getty 55/58 Profis wie Miro Klose oder Lukas Podolski waren auch am Start. Aber keiner von ihnen feierte so ausgelassen wie Nowitzki. Auch in der neuen Saison zeigt sich Dirk nach Verletzung ähnlich beweglich © getty 56/58 Neue Saison und wieder neue Mitspieler. Die Sidekicks von Dirk heißen seit 2016 Harrison Barnes, Wes Matthews oder Seth Curry © getty 57/58 Der Moment für die Ewigkeit. Gegen die Lakers gelingen Dirk Nowitzki die Punkte 29.999 und 30.000. Ein echter Meilenstein. Aus diesem Anlass blicken wir zurück auf die Karriere des Großen Blonden © getty 58/58 Sie alle waren Zeuge wie der Dirkster seinen 30.000. Punkt erzielte. Wir sind gespannt, wie viele noch dazu kommen werden

Der Hoffnungsträger der Dallas Mavericks

Dennis Smith Jr. Nach seinen Auftritten in der Summer League fragt man sich mehr denn je, wie er im Draft auf Position neun fallen konnte - ganz zur Freude der Mavs. Seine Athletik und seine körperlichen Charakteristiken lassen keinen Zweifel daran, dass er in dieser Hinsicht "NBA-ready" ist.

Doch auch spielerisch könnte er in der Lage sein, dem Mavs-Spiel das zu geben, was letzte Saison gefehlt hat: Ein entschlossener Drive zum Korb und Gefahr aus dem Pick-and-Roll. Zum Verständnis: Kein Team warf in der vergangenen Saison weniger Freiwürfe als die Mavs, was dieses Defizit klar hervorhebt.

Das Fazit

Die Mavs haben es geschafft, eine Balance zwischen der Gegenwart mit Dirk und der Zukunft ohne Dirk herzustellen. Sie bleiben konkurrenzfähig (auch, wenn es nicht für die Playoffs reichen wird), haben aber trotzdem viel Talent im Kader, das noch ausgeschöpft werden will.

Mit Smith Jr. steht zudem ein potentieller Rookie des Jahres im Kader, mit dem die Mavs noch viel Spaß haben werden und der noch viel von der Erfahrung Dirks profitieren wird. Einzig die unklare Zukunft Noels trübt das Gesamtbild. Das lag aber vor allem am Spieler selbst, denn aus Sicht des Front Offices war es nachvollziehbar, dem verletzungsanfälligen Big Man keinen Max-Contract anzubieten.

Die Note: 2-