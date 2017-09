Reicht ein Spielball wirklich noch aus?

NFL RedZone -

Carmelo Anthony wurde zu den OKC Thunder getradet. Wie lauten die Details des Deals? Was bedeutet er für die Thunder, wie geht es in New York weiter und welche Chance bietet er Anthony selbst? SPOX beantwortet die wichtigsten Fragen.

Was ist passiert?

Nun also doch: Die monatelang andauernde Posse um die Personalie Carmelo Anthony bei den New York Knicks hat ein Ende gefunden. Nur einen Tag, nachdem Knicks-Präsident Steve Mills erklärt hatte, er gehe davon aus, dass "Melo zum Start des Training Camps dabei" sein werde, wurde der Trade des Superstars verkündet.

Wie so oft war ESPN-Mann Adrian Wojnarowski derjenige, der Wind von dem Deal bekam und alle Details offenlegte. Zur Erinnerung: Die Teams haben den Trade noch nicht bekanntgegeben, aufgrund der Quelle darf er aber trotzdem als perfekt betrachtet werden.

Und so sieht das Tauschgeschäft aus: Die Oklahoma City Thunder erhalten den 10-fachen All-Star und einstigen Liga-Topscorer aus New York und schicken dafür Center Enes Kanter, Flügelspieler Doug McDermott sowie den 2018er Zweitrundenpick der Chicago Bulls in den Big Apple.

© getty

Das Besondere an dem Deal ist die sagenumwobene No-Trade-Klausel von Anthony, die es ihm erlaubt, jeden Trade abzulehnen. Das heißt im Umkehrschluss, dass er diesem Deal explizit zugestimmt haben muss. Sein aktueller Vertrag läuft noch zwei Jahre, allerdings hat er schon im kommenden Sommer die Chance, auf eine Spieleroption zu verzichten und Free Agent zu werden. Er verdient rund 27 Millionen Dollar pro Jahr.

Der zu den Knicks gewechselte Kanter hat die gleiche Vertragslaufzeit, verdient aber weniger Gehalt. In der kommenden Saison stehen ihm 17,8 Millionen Dollar zu, 2018/19 (Spieleroption) sind es 18,6 Millionen. McDermott hingegen steckt noch in seinem Rookie-Vertrag und kann 2018 Restricted Free Agent werden.

Seite 1: Was ist passiert?

Seite 2: Was bedeutet der Trade für die Thunder?

Seite 3: Wie geht es bei den Knicks weiter?

Seite 4: Was bedeutet der Trade für Melo?

Seite 5: Was bedeutet der Trade für die Liga?