"Ziemlich dumm“: J.R. Smith disst T-Mac

Tracy McGrady wird in die Hall of Fame aufgenommen. Zu diesem Anlass traf er in einem Interview ein paar gewagte Aussagen - wofür er nun heftigen Gegenwind von J.R. Smith bekam.

T-Mac hatte gesagt, dass jeder einen Titel gewinnen könne, es aber nicht jeder in die Hall of Fame schaffe. Diese Aussagen machten J.R. Smith von den Cleveland Cavaliers offenbar sauer.

Bei Twitter schrieb der Guard: "Dieser Mann sagt wirklich, ‚jeder kann einen Ring gewinnen aber nicht jeder schafft es in die Hall of Fame'? Denkt hier noch jemand außer mir, dass das ziemlich dumm ist?"

In einem weiteren Tweet erklärte er: "Wenn es die MLB Hall of Fame wäre - okay. Aber die Basketball Hall of Fame? Da reicht es ja schon, einen Park zu bauen, um dort aufgenommen zu werden." Abschließend schrieb Smith noch in Richtung T-Mac: "Du hast also für die Hall of Fame und nicht für Siege gespielt? Dann hör auf, meine Zeit zu verschwenden."