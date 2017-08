Kerr: "Erwarte, die ganze Saison zu coachen"

MLB Marlins @ Phillies MLB Dodgers @ Pirates MLB Blue Jays @ Rays MLB Twins @ White Sox MLB Marlins @ Phillies MLB Blue Jays @ Rays MLB Cubs @ Reds MLB Twins @ White Sox MLB Marlins @ Phillies MLB Blue Jays @ Rays MLB Yankees @ Tigers MLB Red Sox @ Indians MLB Mariners @ Yankees MLB Cubs @ Phillies MLB Twins @ Blue Jays MLB Padres @ Marlins MLB Orioles @ Red Sox MLB Mariners @ Yankees MLB Twins @ Blue Jays MLB Orioles @ Red Sox MLB Padres @ Marlins NFL Chargers @ Rams NFL Bears @ Titans MLB Twins @ Blue Jays MLB Padres @ Marlins MLB Orioles @ Red Sox MLB Cubs @ Phillies NFL Bengals @ Redskins NFL 49ers @ Vikings MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Braves @ Phillies MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins MLB White Sox @ Twins MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Blue Jays @ Orioles MLB Braves @ Cubs

Steve Kerr konnte die letzten beiden Saisons nicht ohne Unterbrechungen als Head Coach arbeiten. In der kommenden Saison will er dies aber wieder schaffen.

"Ich erwarte, die ganze Saison über zu coachen", sagte der zweimalige Meistercoach der Golden State Warriors zum San Francisco Chronicle. "Das ist meine Erwartung, und zwar noch für viele weitere Jahre."

Kerr musste in der Regular Season 2015/16 beinahe die halbe Spielzeit aussetzen und von seinem Assistant Coach Luke Walton vertreten werden, da er nach einer Rücken-Operation starke Komplikationen hatte. In der vergangenen Spielzeit coachte er zwar die gesamte Regular Season, in den Playoffs musste er bis zu den Finals aber erneut aussetzen.

Es war sogar spekuliert worden, ob Kerr aufgrund seiner gesundheitlichen Probleme bald zurücktreten müsse, davon wollte der 51-Jährige allerdings nichts wissen. Dass er vollkommen gesund sei, sagte er allerdings auch nicht.

"Es geht schon", sagte Kerr. "Ich wünschte, ich könnte sagen, dass jetzt alles gut ist, aber das ist nicht der Fall. Es geht mir besser, ich habe einen guten, entspannten Sommer. Aber es ist einfach eine Sache, die mich jetzt seit einigen Jahren begleitet."