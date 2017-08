Aus und vorbei: Curry verpasst den Cut

NBA Team Africa -

Stephen Curry ist bei seinem ersten Auftritt bei einem professionellen Golfturnier am Cut gescheitert. Beim Ellie Mae Classic schied er somit nach zwei Tagen aus.

Am Freitag spielte Curry wie schon am Vortag eine 74 und landete damit 4 Schläge über Par. Mit seinem Endergebnis von +8 schrammte er um insgesamt 11 Schläge am Cut vorbei und verpasste das Wochenende somit deutlich.

Der zweimalige MVP äußerte im Anschluss dennoch Zufriedenheit und sagte, er habe seine Nerven deutlich besser im Griff gehabt als am Donnerstag.

Der Führende bei dem zweitklassigen Profiturnier in Hayward, Kalifornien ist nach zwei Runden der Amerikaner Andrew Yun mit 8 unter Par.