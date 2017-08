Pels: Lange Pause für Hill

MLB Marlins @ Nationals MLB Braves @ Phillies MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs MLB Marlins @ Nationals MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins MLB White Sox @ Twins MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Blue Jays @ Orioles MLB Braves @ Cubs MLB Red Sox @ Yankees MLB Phillies @ Marlins NCAA Division I FBS Kent State @ Clemson NCAA Division I FBS Akron @ Penn State MLB Red Sox @ Yankees MLB Braves @ Cubs MLB Dodgers @ Padres NCAA Division I FBS Alabama @ Florida St. MLB Rays @ White Sox MLB Yankees@Orioles MLB Cubs @ Pirates MLB Nationals @ Marlins NCAA Division I FBS Georgia Tech @ Tennessee MLB Diamondbacks @ Dodgers MLB Cubs @ Pirates MLB Diamondbacks @ Dodgers MLB Astros @ Mariners MLB Yankees@Orioles MLB Nationals @ Marlins MLB Astros @ Mariners MLB Marlins@Braves MLB Indians @ White Sox MLB Twins @ Royals MLB Brewers @ Cubs MLB Tigers @ Blue Jays MLB Marlins@Braves MLB Yankees @ Rangers MLB Tigers @ Blue Jays MLB Marlins@Braves MLB Rays @ Red Sox MLB Tigers @ Blue Jays MLB Marlins@Braves MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees @ Rangers

Solomon Hill von den New Orleans Pelicans musste sich einer Operation am Oberschenkel unterziehen. Nun fehlt er seinem Team mehrere Monate.

Das gaben die Pels in einer Pressemitteilung bekannt. Demnach wurde bei Hill ein Eingriff am Oberschenkel durchgeführt, um eine gerissene Sehne zu reparieren. Dies wird eine Ausfallzeit von voraussichtlich sechs bis acht Monaten nach sich ziehen.

Der 26-jährige Forward steht noch bis 2020 in New Orleans unter Vertrag und verdient jährlich rund 12 Millionen Dollar. In der abgelaufenen Saison legte er 7 Punkte und 3,8 Rebounds in durchschnittlich 29,7 Minuten Spielzeit auf.