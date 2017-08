Shaq: Freiwürfe? "Das war der Mann da oben"

MLB Yankees @ Indians MLB Marlins @ Braves MLB Rangers @ Twins MLB Dodgers @ Mets MLB Tigers @ Pirates MLB Brewers @ Twins MLB Cardinals @ Royals MLB Orioles @ Angels MLB Marlins @ Nationals MLB Yankees @ Blue Jays MLB Brewers @ Twins MLB Astros @ White Sox MLB Rangers @ Mets MLB Cubs @ Giants MLB Marlins @ Nationals MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Marlins @ Nationals MLB Yankees @ Blue Jays MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees MLB Rockies @ Marlins MLB Cubs @ Diamondbacks MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees MLB Rockies @ Marlins MLB Angels @ Mariners MLB Padres @ Dodgers MLB Rockies @ Marlins MLB Padres @ Dodgers MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees MLB Mets @ Yankees MLB Giants @ Marlins MLB Mets @ Yankees MLB Giants @ Marlins MLB Reds @ Cubs MLB Giants @ Marlins MLB Orioles @ Mariners MLB Reds @ Cubs MLB White Sox -

Shaquille O'Neal war in seinen besten Zeiten nur durch Fouls zu stoppen, zumal er an der Freiwurflinie alles andere als legendär war. Nun hat er bei For The Win erklärt, woher diese Schwäche kam.

"Meine Theorie ist: Das war der Mann da oben im Himmel, weil er wollte, dass ich bescheiden bleibe", sagte O'Neal. "Ernsthaft. So wie ich gespielt habe, jeden um mich herum besser und bekannter gemacht habe - stellt euch vor, ich hätte auch noch 90 Prozent von der Linie getroffen. Ich wäre arrogant gewesen. Deswegen war das nur seine Art zu sagen: 'Hey, Kumpel, du bist auch nicht besser als die anderen.' Ich wäre sonst wahrscheinlich so arrogant gewesen."

In dem Gespräch führte O'Neal weiterhin aus, dass er in seiner aktiven Zeit durchaus viel an der Schwäche gearbeitet habe: "Ich habe versucht, jeden Tag 200 Freiwürfe zu treffen", sagte Shaq. "Und als ich dann wirklich Geld hatte und mir eine Halle ins Haus bauen konnte, habe ich die ganze Zeit geworfen. Aber es gibt einen Unterschied, ob man bei sich zuhause würfelt oder in einem Casino."

"Wenn ich alleine bin, werfe ich wie Steve Kerr", sagte O'Neal, der über seine Karriere 52,7 Prozent von der Linie traf. "Aber in einem Spiel ist es anders. Da ist Druck, da werde ich verkrampft." Einen Sportpsychologen habe er deswegen aber nie aufgesucht: "Daran glaube ich nicht."

Die besten Sprüche von NBA-Legende Shaquille O'Neal © NBAE/getty 1/29 Shaquille O'Neal hat angekündigt, dass er ernsthaft als Sheriff kandidieren möchte. Die Verbrecher können sich auf etwas gefasst machen! Aber: Geht Undercover wirklich gut? © NBAE/getty 2/29 Auf die Frage, wie er gegen sich selbst verteidigen würde: "Würde ich nicht. Ich würde einfach nach Hause gehen und eine Verletzung vortäuschen oder so." © NBAE/getty 3/29 Auf die Frage, mit welchen Attributen er einen perfekten Basketball-Spieler kreieren würde: "Mit mir. Und all meinen Attributen." © NBAE/getty 4/29 Nachdem Pluto der Planetenstatus aberkannt wurde: "Pluto ist kein Planet. Ich aber schon." © NBAE/getty 5/29 "Ich bin eine Kombination aus dem Terminator und Bambi." © NBAE/getty 6/29 "Die Statistiken bedeuten gar nichts. Ich bin immer noch sexy und großartig." © NBAE/getty 7/29 "Die Spurs sind ein großartiges WNBA-Team." © NBAE/getty 8/29 "Die Fehler, die ich mit meinen ersten beiden Söhnen Penny Hardaway und Kobe gemacht habe, kann ich mit D-Wade nicht machen." © NBAE/getty 9/29 "Niemand kann sich mit mir messen. Ich bin wie Klopapier, Pampers und Zahnpasta. Ich habe bewiesen, dass ich effektiv bin." © NBAE/getty 10/29 "Nietzsche war so intelligent und fortgeschritten. Und das bin ich auch. Ich bin der schwarze, Basketball-spielende Nietzsche." © NBAE/getty 11/29 "Ich habe als junger Ninja angefangen und alle Shoguns getötet. Jetzt bin ich ein Shogun und passe auf meinen Platz auf. Es wird nach mir wahrscheinlich keinen Shogun mehr geben." © NBAE/getty 12/29 "Es langweilt mich, immer nur von Geld, Geld, Geld, Geld zu hören. Ich will einfach nur spielen, Pepsi trinken und Reebok-Sachen tragen." der © NBAE/getty 13/29 "Kobe wollte immer der 'Hero' sein. Aber heißt es so schön: 'Ein Hero ist nur ein Sandwich.'" © NBAE/getty 14/29 Nachdem er 12 Freiwürfe in einem Spiel getroffen hatte: "Das hier war für Rick Adelman. Ich will Zuhause Nummer 2 erledigen und sehe nur, wie er über meine Freiwürfe meckert. Kann ich nicht einmal auf dem Klo in Frieden gelassen werden?" © NBAE/getty 15/29 "Ich mache mir keine Sorgen um die Sacramento Queens." © NBAE/getty 16/29 "Mit meiner Freiwurfquote von 40 Prozent sagt Gott: 'Nobody's perfect.' Es wäre einfach nicht rechtens, wenn ich 90 Prozent treffen würde." © NBAE/getty 17/29 "Jede Herausforderung, die ich hatte, habe ich auseinandergenommen – ich habe sie gegessen, im Klo rausgelassen und runtergespült." © NBAE/getty 18/29 "Wenn man eine Bilanz von 72-11 hat und die Meisterschaft nicht holt, bedeutet das nichts. Wobei, es bedeutet doch etwas: Man hat geschummelt und in der Regular Season ein Spiel zu viel absolviert." © NBAE/getty 19/29 Über Pat Riley: "Er ist die italienische Version meines Vaters. Ich weiß nicht, ob er überhaupt Italiener ist." (Riley ist irischer Herkunft) © NBAE/getty 20/29 Über Erick ("Ericka") Dampier: "Er könnte dominieren, wenn er in der WNBA spielen würde." – "Verdammt, ich spiele momentan wie Ericka Dampier." © NBAE/getty 21/29 "Ich möchte von nun an 'Der Große Aristoteles' genannt werden. Denn Aristoteles sagte: 'Exzellenz ist keine einzelne Tat, sondern eine Angewohnheit. Man ist das, was man regelmäßig tut.'" © NBAE/getty 22/29 "Man kann mich nicht verteidigen, egal ob ich 27, 37 oder 47 Jahre alt bin." © NBAE/getty 23/29 "Dirk kann spielen, schießen, dribbeln, passen. Er ist großartig. Wenn irgendjemand sagt, dass Dirk kein großartiger Spieler ist, poliere ich ihm die Fresse." © NBAE/getty 24/29 "Das erste Viertel war schlimm, aber es wurde dann besser. An alle Singles dort draußen: Bei einem Date zählt nicht der Anfang, sondern das Ende!" © NBAE/getty 25/29 "Ich weiß nicht mehr, was ich gestern gesagt habe. Ich habe am Abend zu viele Frosty Flakes gegessen." © NBAE/getty 26/29 "Ich bin Superman. Das einzige, was Superman umbringen kann, ist Kryptonit. Und Kryptonit existiert überhaupt nicht." © NBAE/getty 27/29 Nachdem er bei den Suns in Arizona unterschrieb: "Ich bin der 'Big Cactus.' Ich werde dich stechen." © NBAE/getty 28/29 "Kinder dürfen mich immer noch Shaq nehmen, aber Erwachsene sollten mich jetzt mit Dr. O'Neal ansprechen." © NBAE/getty 29/29 "Wenn ich 80 Prozent von der Freiwurflinie treffen würde, wäre ich wahrscheinlich ziemlich arrogant geworden und längst nicht so bescheiden."

Eine Strategie, die er in wichtigen Situationen allerdings nutzte, verriet O'Neal: "Ich habe immer versucht, auf der Tribüne ein Kind zu finden, das ich ansehen kann und das an mich glaubt. Dadurch hat sich mein Selbstvertrauen gesteigert. Auswärts war das natürlich schwieriger, da habe ich an etwas Anderes denken müssen. Aber in L.A. habe ich einfach dreimal gedribbelt, nach oben geguckt, ein Kind gefunden und gedacht: Okay, kleines Kind, sieh dir das an.'"