Rookie-Umfrage: Smith vor Ball und Fultz

In der traditionellen Rookie-Umfrage vor der Saison geben die Neulinge Tipps an, wer von ihnen am meisten durchstartet. Dennis Smith kommt auffallend oft gut weg.

In insgesamt zehn Kategorien geben die Rookies Prognosen ab, wer von ihnen der Beste ist, gute Aussichten auf den Rookie of the Year Award hat oder auch, an welchen Skills sie arbeiten müssen. Hier kommen die wichtigsten Ergebnisse im Überblick.

Wer wird Rookie des Jahres?

Platzierung Spieler Stimmenanteile in Prozent 1 Dennis Smith (Mavericks) 25,7 2 Lonzo Ball (Lakers) 20 3 Markelle Fultz (Sixers) 17,1 4 Kyle Kuzma (Lakers) 5,7 4 Donovan Mitchell (Jazz) 5,7 4 Ben Simmons (Sixers) 5,7

Welcher Rookie hat die größte Karriere vor sich?

Platzierung Spieler Stimmenanteile in Prozent 1 Lonzo Ball (Lakers) 18,4 1 Jayson Tatum (Celtics 18,4 3 Josh Jackson (Suns) 10,5 3 Dennis Smith (Mavericks) 10,5 5 De'Aron FOx (Kings) 7,9 6 Markelle Fultz (Sixers) 5,3 6 Ben Simmons (Sixers) 5,3

Welcher Rookie war der größte Steal?

Platzierung Spieler Stimmenanteile in Prozent 1 Donovan Mitchell (Jazz, #13) 18,9 2 Dennis Smith (Mavericks, #9) 13,5 3 John Collins (Hawks, #19) 12,2 4 Jordan Bell (Warriors, #38) 10,8 5 Kyle Kuzma (Lakers, #27) 9,5

An welchem Bereich des Spiels musst du noch arbeiten?