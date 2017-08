Celtics ziehen Pierce-Trikot unter die Decke

MLB Blue Jays @ Cubs MLB Dodgers @ Tigers MLB Mariners @ Rays MLB Diamondbacks @ Twins MLB Twins @ White Sox MLB Athletics @ Orioles MLB Red Sox @ Indians MLB Diamondbacks @ Mets MLB Mariners @ Braves NFL Giants @ Browns MLB Marlins @ Phillies MLB Dodgers @ Pirates MLB Blue Jays @ Rays MLB Twins @ White Sox MLB Marlins @ Phillies MLB Cubs @ Reds MLB Marlins @ Phillies MLB Blue Jays @ Rays MLB Yankees @ Tigers MLB Red Sox @ Indians MLB Cubs at Reds MLB Mariners at Yankees MLB Cubs at Phillies MLB Twins @ Blue Jays MLB Padres at Marlins MLB Orioles @ Red Sox MLB Mariners @ Yankees MLB Twins @ Blue Jays MLB Orioles @ Red Sox MLB Padres at Marlins NFL Chargers @ Rams NFL Bears @ Titans NFL Bengals @ Redskins MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals

Die Boston Celtics haben bestätigt, dass das Trikot von Paul Pierce in der kommenden Saison unter die Hallendecke gezogen wird. Die Zeremonie soll am 11. Februar nach dem Spiel gegen die Cleveland Cavaliers erfolgen.

"Am Anfang unserer Übernahme des Teams haben wir uns mit Paul zusammengeschlossen und sind zu Champions herangewachsen", sagte Wyc Grousbeck, der seit 2002 die Geschicke der Celtics leitet, in einem Statement des Teams. "Er ist eine großartige Person und ein großartiger Celtic."

Pierce war 1998 von den Celtics gedraftet worden und spielte 15 Jahre lang für den Rekordmeister. Neben etlichen Teilnahmen am All-Star Game holte Pierce in dieser Zeit im Jahr 2008 als Finals-MVP den 17. Titel der Celtics. Nach John Havlicek hat er die meisten Punkte in der Geschichte der Franchise erzielt.

"Ich werde Paul immer für die Opfer dankbar sein, die er gebracht hat, um die Celtics großartig zu machen", sagte Teampräsident Danny Ainge. "Seine Liebe für das Spiel war ansteckend und seine Talente und seine Arbeit waren legendär. Er war einer der größten Spieler seiner Ära."

Pierce: Endlich wirklich ein Celtic for life

Die Celtics hatten Pierce 2013 zwar nach Brooklyn getradet und seitdem hatte er noch für Washington und die Clippers gespielt, es war jedoch stets klar, mit welchem Team er für immer in Verbindung gebracht werden würde. Nachdem bekannt wurde, dass er seine Karriere beendet, hatten die Celtics ihm vor kurzem einen Eintagesvertrag gegeben, damit er in Boston aufhören konnte.

"In dem Moment, als ich von den Celtics gedraftet wurde, wusste ich, dass ich zu einer der historischen Organisationen der NBA komme", sagte Pierce. "15 Jahre lang habe ich die Trikots einiger der größten Legenden beobachtet - Bill Russell, Larry Bird, Bob Cousy. Jetzt einer davon zu sein, ist eine riesige Ehre. Ich habe immer gesagt, dass ich ein Celtic for life bin, und jetzt wird das wirklich bestätigt."