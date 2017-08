Medien: Dubs könnten hinter PG13 her sein

MLB Marlins @ Nationals MLB Yankees @ Blue Jays MLB Twins @ Brewers MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees MLB Rockies @ Marlins MLB Cubs @ Diamondbacks MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees MLB Rockies @ Marlins MLB Angels @ Mariners MLB Padres @ Dodgers MLB Rockies @ Marlins MLB Padres @ Dodgers MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees MLB Mets @ Yankees MLB Rays @ Blue Jays MLB Giants @ Marlins MLB D-backs @ Astros MLB Mets @ Yankees MLB Giants @ Marlins MLB Reds @ Cubs MLB Indians @ Twins MLB Giants @ Marlins MLB Orioles @ Mariners MLB Reds @ Cubs MLB White Sox -

Dodgers MLB Indians @ Twins MLB Diamondbacks @ Astros MLB Reds @ Cubs MLB Braves @ Rockies NFL Buccaneers @ Jaguars MLB Blue Jays @ Cubs MLB Mariners @ Rays MLB Yankees @ Red Sox MLB Diamondbacks @ Twins MLB Blue Jays @ Cubs MLB Dodgers @ Tigers MLB Mariners @ Rays MLB Diamondbacks @ Twins MLB Mariners @ Rays MLB Marlins @ Mets MLB Diamondbacks @ Twins MLB Blue Jays @ Cubs MLB Twins @ White Sox MLB Athletics @ Orioles MLB Diamondbacks @ Mets NFL Giants @ Browns MLB Marlins @ Phillies MLB Dodgers at Pirates MLB Cubs at Reds MLB Yankees at Tigers MLB Dodgers -

Pirates MLB Marlins at Phillies MLB Cubs at Reds MLB Yankees at Tigers

Superstar Paul George wird 2018 Free Agent und heiß begehrt sein. Medienberichten zufolge könnte es passieren, dass sich auch die Golden State Warriors für eine Verpflichtung in Stellung bringen.

Dies behauptet Tim Kawakami, Chefredakteur von The Athletic, in einem Podcast. "Wir denken, dass die Warriors hinter Paul George her sein werden. Joe Lacob [Mitbesitzer der Warriors] wird vermutlich versuchen, einen Weg zu finden, der diesen Coup möglich macht", sagte Kawakami.

Allerdings wisse er auch nicht, wie die Warriors dies anstellen sollten - schließlich haben sie erst in diesem Sommer mit einer handvoll Free Agents verlängert. Darunter waren Superstars wie Kevin Durant, Stephen Curry oder Andre Iguodala, sodass die Payroll für die Saison 2018/19 schon bei geschätzt 139 Millionen Dollar liegt.

Allerdings erklärte Kawakami, dass bei der Verpflichtung von Durant im Sommer 2016 auch nicht wirklich damit gerechnet wurde, dass Golden State dieser Coup gelingen würde. Laut Kawakami sei es auch eine Möglichkeit, gar nicht bis zum Sommer 2018 zu warten, sondern noch vor der Trade Deadline im Februar 2018 einen Deal mit den OKC Thunder einzufädeln.

Dorthin wurde George vor mehreren Wochen getradet. Zuvor soll er den Indiana Pacers - für die er zuvor gespielt hatte - mitgeteilt haben, dass er über 2018 hinaus auf keinen Fall bleiben werde. Als seine Wunschdestination sollen die L.A. Lakers gelten.