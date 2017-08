Thunder: Lange Pause für Patterson

MLB Red Sox @ Yankees MLB Rockies @ Marlins MLB Cubs @ Diamondbacks MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees MLB Rockies @ Marlins MLB Angels @ Mariners MLB Padres @ Dodgers MLB Rockies @ Marlins MLB Padres @ Dodgers MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees MLB Mets @ Yankees MLB Rays @ Blue Jays MLB Giants @ Marlins MLB Astros @ Diamondbacks MLB Mets @ Yankees MLB Giants @ Marlins MLB Reds @ Cubs MLB Indians @ Twins MLB Giants @ Marlins MLB Orioles @ Mariners MLB Rays @ Blue Jays MLB Reds @ Cubs MLB White Sox -

Dodgers MLB Indians @ Twins MLB Diamondbacks @ Astros MLB Reds @ Cubs MLB Braves @ Rockies NFL Buccaneers @ Jaguars MLB Blue Jays @ Cubs MLB Mariners @ Rays MLB Yankees @ Red Sox MLB Diamondbacks @ Twins MLB Blue Jays @ Cubs MLB Dodgers @ Tigers MLB Mariners @ Rays MLB Diamondbacks @ Twins MLB Mariners @ Rays MLB Marlins @ Mets MLB Diamondbacks @ Twins MLB Blue Jays @ Cubs MLB Twins @ White Sox MLB Athletics @ Orioles MLB Diamondbacks @ Mets NFL Giants @ Browns MLB Marlins @ Phillies MLB Dodgers @ Pirates MLB Marlins @ Phillies MLB Cubs @ Reds MLB Marlins @ Phillies MLB Yankees @ Tigers MLB Cubs at Reds

Die Oklahoma City Thunder müssen in den nächsten Wochen auf ihren Neuzugang Patrick Patterson verzichten. Er musste sich einer Operation am Knie unterziehen.

Das gab das Team am Donnerstag bekannt. Demnach wurde beim Power Forward im Los Angeles ein arthroskopischer Eingriff (Gelenkspiegelung) am linken Knie durchgeführt. In vier bis sechs Wochen soll er noch einmal untersucht werden. Erst dann lässt sich einschätzen, wann Patterson aufs Feld zurückkehren kann.

Die Thunder nahmen den 28-Jährigen in diesem Sommer unter Vertrag. Er unterschrieb als Free Agent einen Dreijahresvertrag in Höhe von 16,4 Millionen Dollar.

Durch den Abgang von Domantas Sabonis, der in den Trade für Paul George involviert war, wird erwartet, dass Patterson - sofern er fit ist - als Starter auf der Vier agieren wird. In seiner letzten Saison bei den Raptors hatte er 6,8 Punkte und 4,5 Rebounds bei 24,6 Minuten Spielzeit aufgelegt.