Melli: "Habe gutes NBA-Angebot abgelehnt“

Nicolo Melli wurde lange Zeit mit einem Wechsel in die NBA in Verbindung gebracht. Dazu kam es letztendlich nicht - obwohl er eigenen Aussagen zufolge die Chance dazu gehabt hätte.

Melli erklärte in einem Interview mit der Corriere Della Sera: "Ich habe ein sehr gutes NBA-Angebot abgelehnt. Es war nicht einfach, ‚nein' zu sagen, da es schon immer ein Traum von mir war, in der NBA zu spielen. Aber zunächst will ich die Euroleague mit Fenerbahce gewinnen."

Das NBA-Angebot, das er abgelehnt hat, kam Sportando zufolge von den Atlanta Hawks.

Die vergangenen zwei Saisons verbrachte Melli bei Brose Bamberg und avancierte dort zum absoluten Leistungsträger. Er hatte großen Anteil an den beiden deutschen Meisterschaften, die die Bamberger mit ihm gewannen. Der 26-Jährige legte 2016/17 in der Euroleague 11,5 Punkte und 7,4 Rebounds im Schnitt auf. Nun geht er für Fenerbahce auf Korbjagd.