Blazers: GM Olshey verlängert

Die Portland Trail Blazers arbeiten auch in der Zukunft mit General Manager Neil Olshey zusammen. Er erhielt eine Vertragsverlängerung.

Die Franchise machte von ihrer Option Gebrauch und verlängerte den Vertrag von Olshey um zwei Jahre bis 2021. Zuvor kursierten Gerüchte, dass die Hawks ihn abwerben wollen, doch sie erhielten nicht die Erlaubnis, um mit ihm zu verhandeln.

Unter Olshey haben die Blazers zuletzt viermal in Folge die Playoffs erreicht. Zweimal erreichten sie die zweite Runde. Dabei wurde Olshey zweimal in die Top 3 der Executives of the Year gewählt.

Er arbeitet seit 2012 als GM für die Blazers und kann vor allem eine starke Draft-Bilanz vorweisen. Damian Lillard und C.J. McCollum wurden unter seiner Verantwortung ausgewählt und bilden inzwischen einen der stärksten Offensiv-Backcourts der Liga.