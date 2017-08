KD über Milos: "Bester Pass aller Zeiten"

MLB Marlins @ Nationals MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins MLB White Sox @ Twins MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Blue Jays @ Orioles MLB Braves @ Cubs MLB Red Sox @ Yankees MLB Phillies @ Marlins NCAA Division I FBS Kent State @ Clemson NCAA Division I FBS Akron @ Penn State MLB Red Sox @ Yankees MLB Braves @ Cubs MLB Dodgers @ Padres NCAA Division I FBS Florida State @ Alabama MLB Rays @ White Sox MLB Yankees @ Orioles MLB Cubs @ Pirates MLB Nationals @ Marlins NCAA Division I FBS Tennessee @ Georgia Tech MLB Diamondbacks @ Dodgers MLB Cubs @ Pirates MLB Diamondbacks @ Dodgers MLB Astros @ Mariners MLB Yankees @ Orioles MLB Nationals @ Marlins MLB Astros @ Mariners MLB Marlins @ Braves MLB Indians @ White Sox MLB Twins @ Royals MLB Brewers @ Cubs MLB Tigers @ Blue Jays MLB Marlins @ Braves MLB Yankees @ Rangers MLB Tigers @ Blue Jays MLB Marlins @ Braves MLB Rays @ Red Sox MLB Tigers @ Blue Jays MLB Marlins @ Braves MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees @ Rangers

Milos Teodosic wechselte jüngst zu den Los Angeles Clippers. Der Serbe, der lange Zeit als bester Spieler außerhalb der NBA galt, hat schon einen prominenten Fan: Kevin Durant ist vom Point Guard zutiefst beindruckt.

Besonders an eine Aktion erinnert sich KD zurück: Bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio, als die Serben die USA am Rande einer Niederlage hatten, spielte Teodosic kurz vor Schluss einen Traumpass an die Dreierlinie zu Bogdan Bogdanovic. Dieser veredelte den Pass allerdings nicht und setzte den Dreier auf den Ring.

Trotzdem blieb der Pass von Teodosic als das beste Play des Turniers. Durant sagte dazu gegenüber CSN: "Er hat den besten Pass gespielt, den ich je gesehen habe. Wir dachte alle nur: 'Wie zur Hölle hat er das gemacht?' Er zog zum Korb, ging zum Korbleger hoch und hat dann einen unglaublichen Pass hinter seinem Kopf zur Dreierlinie gespielt. Ich habe mich nur im Kreis gedreht."

Am Ende gewannen die USA das Spiel trotzdem mit 94:91 in der Vorrunde. Später trafen sich beide Nationen im Finale wieder, doch da hatten die Serben keine Chance mehr und unterlagen mit 66:96. Durant freut sich derweil darauf, Teodosic bei den Clippers sehen zu dürfen: "Ich kann es kaum erwarten, ihn auflaufen zu sehen."