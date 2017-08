Medien: Clippers holen Plumlee

MLB Nationals @ Padres MLB Cardinals @ Pirates MLB Twins @ White Sox MLB Athletics @ Orioles MLB Red Sox @ Indians MLB Diamondbacks @ Mets MLB Mariners @ Braves NFL Giants @ Browns MLB Marlins @ Phillies MLB Dodgers @ Pirates MLB Blue Jays @ Rays MLB Twins @ White Sox MLB Marlins @ Phillies MLB Blue Jays @ Rays MLB Cubs @ Reds MLB Twins @ White Sox MLB Marlins @ Phillies MLB Blue Jays @ Rays MLB Yankees @ Tigers MLB Red Sox @ Indians MLB Cubs at Reds MLB Mariners at Yankees MLB Cubs at Phillies MLB Twins @ Blue Jays MLB Padres at Marlins MLB Orioles @ Red Sox MLB Mariners @ Yankees MLB Twins @ Blue Jays MLB Orioles @ Red Sox MLB Padres at Marlins NFL Chargers @ Rams NFL Bears @ Titans MLB Twins @ Blue Jays NFL Bengals @ Redskins NFL 49ers @ Vikings MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Blue Jays @ Orioles

Die L.A. Clippers haben sich mit Marshall Plumlee auf einen teilweise garantierten Vertrag geeinigt, wie ESPN und die L.A. Times übereinstimmend berichten.

Der 25-jährige Center war im Juli von den New York Knicks gewaived worden, da diese Platz für Tim Hardaway unterm Salary Cap schaffen mussten.

In der Folge hatten die Knicks mit Plumlee über eine mögliche Rückkehr gesprochen, nun haben jedoch die Clippers den Zuschlag bekommen. Plumlee muss sich nun dort für einen Kaderplatz empfehlen. Zu welchem Anteil sein Gehalt garantiert ist, ist noch unbekannt.

Plumlee, dessen Brüder Miles und Mason ebenfalls in der NBA spielen, kam in seiner Rookie-Saison in 21 Spielen zum Einsatz und kam dabei auf 1,9 Punkte und 2,4 Rebounds in 8,1 Minuten pro Spiel.