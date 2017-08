Medien: Clippers wollen OKC-Manager

MLB Twins @ White Sox MLB Athletics @ Orioles MLB Red Sox @ Indians MLB Mariners @ Braves NFL Giants @ Browns MLB Marlins @ Phillies MLB Dodgers @ Pirates MLB Blue Jays @ Rays MLB Twins @ White Sox MLB Marlins @ Phillies MLB Blue Jays @ Rays MLB Cubs @ Reds MLB Twins @ White Sox MLB Marlins @ Phillies MLB Blue Jays @ Rays MLB Yankees @ Tigers MLB Red Sox @ Indians MLB Mariners @ Yankees MLB Cubs @ Phillies MLB Twins @ Blue Jays MLB Padres @ Marlins MLB Orioles @ Red Sox MLB Mariners @ Yankees MLB Twins @ Blue Jays MLB Orioles @ Red Sox MLB Padres @ Marlins NFL Chargers @ Rams NFL Bears @ Titans MLB Twins @ Blue Jays MLB Padres @ Marlins MLB Orioles @ Red Sox MLB Cubs @ Phillies NFL Bengals @ Redskins NFL 49ers @ Vikings MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Braves @ Phillies MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins MLB White Sox @ Twins MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Blue Jays @ Orioles MLB Braves @ Cubs

Die L.A. Clippers sind auf der Suche nach einem neuen General Manager offenbar bei den OKC Thunder fündig geworden. ESPN zufolge haben sie Michael Winger ein Angebot gemacht.

Eine Einigung wird demnach in Kürze erwartet. Winger, der seit 2010 für die Thunder arbeitet und dort zuletzt als Assistant GM beziehungsweise Team-Berater fungierte, würde in Los Angeles direkt Lawrence Frank, dem neuen President of Basketball Operations, unterstellt werden.

Winger hat in den letzten sieben Jahren eng mit OKC-GM Sam Presti zusammengearbeitet und gilt als eine der meistrespektierten jungen Führungskräfte der NBA. Zuvor hatte er bereits fünf Jahre bei den Cavaliers unter deren früherem GM Danny Ferry gearbeitet.

Die Clippers hatten die Struktur ihres Front Office erst kürzlich verändert und Coach Doc Rivers von dessen Exekutiv-Aufgaben entbunden. Rivers soll sich von nun an nur noch auf das Coachen konzentrieren.