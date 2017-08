Buss vergleicht Ball mit Magic und Kobe

MLB Nationals @ Padres MLB Cardinals @ Pirates MLB Twins @ White Sox MLB Athletics @ Orioles MLB Red Sox @ Indians MLB Diamondbacks @ Mets MLB Mariners @ Braves NFL Giants @ Browns MLB Marlins @ Phillies MLB Dodgers @ Pirates MLB Blue Jays @ Rays MLB Twins @ White Sox MLB Marlins @ Phillies MLB Blue Jays @ Rays MLB Cubs @ Reds MLB Twins @ White Sox MLB Marlins @ Phillies MLB Blue Jays @ Rays MLB Yankees @ Tigers MLB Red Sox @ Indians MLB Cubs at Reds MLB Mariners at Yankees MLB Cubs at Phillies MLB Twins @ Blue Jays MLB Padres at Marlins MLB Orioles @ Red Sox MLB Mariners @ Yankees MLB Twins @ Blue Jays MLB Orioles @ Red Sox MLB Padres at Marlins NFL Chargers @ Rams NFL Bears @ Titans MLB Twins @ Blue Jays NFL Bengals @ Redskins NFL 49ers @ Vikings MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Blue Jays @ Orioles

Die L.A. Lakers sind weiterhin euphorisch wegen ihrem Rookie Lonzo Ball. Nachdem bereits Magic Johnson und Rob Pelinka in höchsten Tönen vom No.2-Pick schwärmten, stimmte nun auch Team-Besitzerin Jeanie Buss in die Lobeshymnen ein.

"Kein anderer unserer Draft-Picks, abgesehen vielleicht von Kobe Bryant, hat so eine Begeisterung um ihn herum erzeugt", schwärmte Buss bei AM 570 L.A. Radio und stimmte damit genau in die Chöre ein, die die beiden Chef-Entscheider Johnson und Pelinka sowie Balls Vater LaVar Ball bereits angestimmt hatten.

Buss führte weiter aus, dass sie Ball für "etwas Besonderes" halte und dass seine Spielweise sie an Magic selbst erinnere: "Er will nur Basketball spielen und ist selbstlos. Er hat ein gewisses Charisma und seine Mitspieler bei UCLA haben es geliebt, mit ihm zusammenzuspielen. Sie hatten nur Positives über ihn zu sagen", so Buss.

"Ich denke, er wird uns ein ähnliches Element bringen, wie es Magic damals geschafft hat", schloss die Präsidenten der Lakers.

Der Hype um den Point Guard ist seit Monaten enorm - auch bei den Buchmachern in Las Vegas gilt er (und nicht No.1-Pick Markelle Fultz) als Favorit auf den Rookie of the Year-Award. Johnson selbst sagte bei der Vorstellung des Rookies, dass er erwarte, eines Tages ein Ball-Trikot bei den Lakers unter die Hallendecke zu ziehen.