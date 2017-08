Wall: "Man weiß nicht, was im Hintergrund ist"

MLB Yankees @ Indians MLB Marlins @ Braves MLB Rangers @ Twins MLB Dodgers @ Mets MLB Tigers @ Pirates MLB Brewers @ Twins MLB Cardinals @ Royals MLB Orioles @ Angels MLB Marlins @ Nationals MLB Yankees @ Blue Jays MLB Brewers @ Twins MLB Astros @ White Sox MLB Rangers @ Mets MLB Cubs @ Giants MLB Marlins @ Nationals MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Marlins @ Nationals MLB Yankees @ Blue Jays MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees MLB Rockies @ Marlins MLB Cubs @ Diamondbacks MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees MLB Rockies @ Marlins MLB Angels @ Mariners MLB Padres @ Dodgers MLB Rockies @ Marlins MLB Padres @ Dodgers MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees MLB Mets @ Yankees MLB Giants @ Marlins MLB Mets @ Yankees MLB Giants @ Marlins MLB Reds @ Cubs MLB Giants @ Marlins MLB Orioles @ Mariners MLB Reds @ Cubs MLB White Sox -

Dodgers MLB Indians @ Twins MLB Diamondbacks @ Astros MLB Reds @ Cubs MLB Braves @ Rockies NFL Buccaneers @ Jaguars MLB Blue Jays @ Cubs MLB Mariners @ Rays MLB Dodgers @ Tigers MLB Yankees @ Red Sox MLB White Sox -

Rangers MLB Diamondbacks @ Twins MLB Blue Jays @ Cubs MLB Dodgers @ Tigers MLB Mariners at Bay Rays MLB Diamondbacks @ Twins MLB Marlins @ Mets

Während John Wall sich in der Offseason dazu entschieden hat, bei seinen Washington Wizards langfristig zu verlängern, hat Kyrie Irving um einen Trade gebeten. Wall hat nun erklärt, dass er Irving zumindest teilweise verstehen kann.

"Das war zunächst total verrückt für mich. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, dass das gleichzeitig passiert", sagte Wall im Zuge der Verkündung seiner eigenen Vertragsverlängerung. "Es ist schon hart. Wenn ich dreimal in Folge in den Finals gewesen wäre, würde ich bleiben wollen. Aber man weiß nie, was für eine Beziehung sie haben oder was im Hintergrund ist. Niemand weiß, was hinter verschlossenen Türen abläuft. [Kyrie] ist einer der Jungs, die gerne der main guy sein möchten."

Irving hatte übereinstimmenden Berichten zufolge um einen Trade gebeten, weil er keine Lust mehr hatte, die zweite Geige hinter LeBron James zu spielen. Dazu sagte Wall: "Mit jemandem wie LeBron ist es eine andere Situation, weil er so dominant ist. Jeder wird neben ihm immer nur die zweitgrößte Attraktion sein können."

Dass Irving damit ein Problem hat, sei nichts Ungewöhnliches, so Wall: "Darüber versuche ich immer mit den Jungs zu sprechen, die neu in die Liga kommen. Es ist am Anfang nicht leicht, sie dazu zu kriegen, dass sie sich der Einheit unterordnen, weil jeder in dieser Liga seinen eigenen Namen, sein eigenes Fundament aufbauen will. Das ist schwer, wenn man immer im Schatten von jemand anderem steht. Das hat ihn vermutlich ermüdet", sagte Wall.

Der 26-Jährige gab zu, dass er die Situation in Cleveland durchaus interessiert verfolgt, zumal er mit seinen Wizards ja durchaus auch Ambitionen hat. Allerdings wollte er nichts davon wissen, dass das beste Team des Ostens durch die Irving-Situation angreifbar ist: "Man kann das nicht so sagen, weil man nicht weiß, wen sie noch dazuholen werden. Außerdem muss man immer noch an LeBron vorbei."