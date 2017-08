Butler: "Liebe D-Wade wie einen Bruder"

MLB Cubs @ Phillies MLB Twins @ Blue Jays MLB Padres @ Marlins MLB Orioles @ Red Sox NFL Chiefs @ Seahawks MLB Mariners @ Yankees MLB Twins @ Blue Jays MLB Orioles @ Red Sox MLB Padres @ Marlins NFL Chargers @ Rams NFL Bears @ Titans MLB Twins @ Blue Jays MLB Padres @ Marlins MLB Orioles @ Red Sox MLB Cubs @ Phillies NFL Bengals @ Redskins NFL 49ers @ Vikings MLB Marlins @ Nationals MLB Braves @ Phillies MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs MLB Marlins @ Nationals MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins MLB White Sox @ Twins MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Blue Jays @ Orioles MLB Braves @ Cubs NCAA Division I FBS Akron @ Penn St. MLB Braves @ Cubs

Nach dem Trade von Jimmy Butler von den Chicago Bulls zu den Minnesota Timberwolves kamen Gerüchte auf, dass sich Butler und Dwyane Wade nicht mehr verstanden. Butler räumte nun mit diesen Gerüchten auf und versicherte, dass das Verhältnis der beiden weiter intakt sei.

"Den einzigen Streit, den wir beide haben, ist vielleicht der, wer von uns beiden besser gekleidet ist", versicherte Butler gegenüber K.C. Johnson vom Chicago Tribune. "Diese Berichte sind verrückt. Wir waren im Sommer so oft zusammen essen und haben Reisen unternommen. Ich glaube nicht, dass Leute, die streiten, so viel miteinander unternehmen."

Unter anderen waren die beiden zusammen mit Carmelo Anthony in Paris, als der Trade von Butler nach Minnesota offiziell gemacht wurde. An ihrer Beziehung zueinander hat dies aber nicht geändert. "Ich liebe ihn wie meinen eigenen Bruder. Er hat so viel für mich getan. Die Leute sollen nur reden, aber keiner hat eine Ahnung."

In einem weiteren Interview mit der Sun-Times sprach Jimmy Buckets außerdem über die angeblich schlechte Stimmung im Bulls-Kader. Gerüchte machten die Runde, dass die jungen Spieler nicht mit Wade auskommen würden. "Wahrscheinlich können mich auch einige von ihnen nicht ausstehen. Das ist in Ordnung. Ich wache trotzdem jeden Tag friedlich auf. D-Wade tut das auch."

Butler stellte sich also auf die Seite des ehemaligen All Stars und fügte noch an. "Wenn sie ihn nicht mögen, weil dieser Typ gewinnen will, kann wird das Team in der Zukunft große Probleme bekommen."